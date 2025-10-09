La Justicia allana la casa del diputado de La Libertad Avanza en uso de licencia, José Luis Espert, en la causa por presunto lavado de dinero. El economista, que recibió a los oficiales a cargo del operativo, es investigado por haber recibido un pago de US$200.000 de Federico “Fred” Machado, el empresario que está detenido y será extraditado a Estados Unidos por narcotráfico.

El operativo se produce luego de la aprobación en sesión en Diputados del pedido del juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, de medidas de prueba pedidas para allanar el domicilio y oficinas del libertario.

A raíz de la ley de fueros, que les da inmunidad a los funcionarios electos por el voto, la Justicia no tiene facultades para allanar, registrar o secuestrar elementos del domicilio particular o despacho de cualquier legislador, a menos que la Cámara a la que pertenece lo autorice expresamente.

José Luis Espert pidió que la causa por presunto lavado de dinero pase a los tribunales de Comodoro Py

Previo al operativo los abogados de Espert pidieron que la causa en la que está imputado por presunto lavado de dinero pase a los tribunales federales de Comodoro Py, como anticipó Sergio Farella en TN. El planteo, presentado ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi, busca que este le reclame la competencia a su par de San Isidro, bajo el argumento de que ya instruye una causa previa con elementos similares.