El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó hoy una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito a Claudio “Chiqui” Tapia en su calidad de funcionario público como presidente del CEAMSE y pidió ordenar una batería de medidas de prueba vinculadas a su patrimonio.

El pedido incluye informes sobre Declaraciones Juradas que presentó Tapia como funcionario público por su rol en el CEAMSE, bienes, cuentas bancarias y nivel de consumo, según supo Infobae en fuentes judiciales. La investigación quedó a cargo del juez federal Ariel Lijo, quien deberá resolver al respecto, y de la fiscalía de Pollicita luego de un conflicto de competencia entre juzgados resuelto esta semana en la Cámara Federal porteña.

El fiscal pidió al juez que levante el secreto bancario y fiscal de Tapia y el vinculado al mercado de capitales, además del deber de reserva previsto para la Unidad de Información Financiera. En total solicitó al magistrado que ordene 20 medidas de prueba para luego, una vez recibida la información, avanzar con un análisis patrimonial, económico y financiero que reconstruya la evolución de bienes, fondos y vínculos “relevantes” de Tapia.

Como parte del impulso del caso, Pollicita pidió que se curse un pedido al CEAMSE para que remita a Comodoro Py 2002 el legajo personal de Tapia. También que se requiera a la Dirección Nacional de Migraciones los datos sobre sus salidas del país.