Con esta decisión, los asesores y vehículos oficiales que fueron puestos a disposición de Bolsonaro luego de que dejó el cargo en 2022 serán suspendidos durante el período en que el expresidente cumple su pena de prisión en régimen cerrado por su condena en el proceso penal relacionado con el complot para impedir que Luiz Inácio Lula da Silva asumiera la presidencia.

Bolsonaro se encuentra detenido en una habitación de la sede de la Policía Federal (PF) en Brasilia, donde cumple una condena de 27 años y tres meses .

La decisión se tomó a raíz de una demanda interpuesta por el concejal Pedro Rousseff (PT-MG). El concejal solicitó la suspensión de los beneficios, financiados por la Presidencia de la República y otorgados a todos los expresidentes.

De acuerdo con la Ley 7.474/1986 , los ex presidentes tienen derecho a cuatro funcionarios para actuar en las áreas de seguridad, apoyo personal y asesoramiento, además de dos vehículos oficiales con chofer.

En la demanda, el concejal argumentó que los gastos del equipo de Bolsonaro en el primer semestre de este año ascendieron a R$ 521.000. Desde 2023, los gastos ya han alcanzado los R$ 4 millones, según el político.

Al revisar el caso, el juez federal Pedro Pereira Pimenta concluyó que la continuidad de los beneficios podría causar daño a los fondos públicos.

“Cabe señalar que mantener una estructura de personal y logística, con cargo a fondos públicos, desvinculada de los fines que justificaron su creación, como se ha dicho, viola los principios de legalidad y moralidad administrativa”, señaló el magistrado. La decisión puede ser apelada.

Fuente: Agencia Brasil