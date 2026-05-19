Federico Andrés “Fred” Machado, que prestó aviones para la campaña del exdiputado José Luis Espert, se declaró culpable en una audiencia este lunes ante la justicia federal de Estados Unidos de conspiración para lavar dinero y para cometer fraude por vía electrónica, a cambio de que se deje de lado la acusación de narcotráfico que es más grave.

Machado se presentó esta mañana ante el juez de instrucción Don D. Bush, de la Corte del Distrito Este de Texas, que lo interrogó para verificar que comprendía las consecuencias de la decisión que había adoptado, luego de una negociación con la Fiscalía, y remitió la novedad al juez federal de distrito Amos L. Mazzant que es quien deberá decidir si acepta finalmente el pedido antes de dictar su sentencia.

La audiencia duró apenas 16 minutos (según los documentos oficiales, comenzó a las 11:05 y concluyó a las 11:21, hora de Texas). En la breve sesión, en la que participó Machado, su abogada defensora Jamie Solano y la fiscal Heather Rattan, el juez Bush ya tenía en sus manos el documento que la defensa del argentino había presentado el 13 de mayo en la corte de Texas.

Ese documento establece la aceptación de culpabilidad de Machado por los cargos de conspiración para lavado de dinero y fraude (dejando de lado la acusación de narcotráfico), un giro en su estrategia, ya que antes se había declarado “no culpable” de todos los cargos y buscaba un juicio oral por jurado.

Machado fue extraditado desde Argentina y está detenido en un penal de Oklahoma desde hace 6 meses. El presidente Javier Milei salió el domingo a defender a Espert, que renunció a su candidatura por sus vínculos con Machado, aunque en su tuit no se refirió a la admisión de culpabilidad de cargos por lavado y fraude.

“A José Luis Espert le destruyeron su reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una operación política y mediática infame”, tuiteó el presidente, con varias mayúsculas. “Durante semanas lo ensuciaron, lo difamaron y lo condenaron públicamente sin pruebas, solo porque defendía las ideas de la libertad y les resultaba incómodo”, agregó.

“Pero finalmente, la justicia de Estados Unidos aceptó la declaración de inocencia respecto del narcotráfico del que se acusaba a la persona utilizada para golpear y ensuciar a Espert”.

En realidad, Machado hizo un acuerdo con la Fiscalía y lo presentó ante un juez de instrucción y aún debe ser analizado por otro juez que verá si lo tiene en cuenta para dictar la sentencia final. Además, el Presidente omitió mencionar que en el documento Machado reconoce que es culpable de otros delitos como conspiración para lavar dinero y fraude electrónico.

El documento obtenido por Clarín, firmado por el propio Machado y su abogada Jamie Solano, señala que el acusado “está cambiando su declaración a culpable”.

También admite conspiración para fraude electrónico: “Machado combinó, conspiró, se confederó y acordó transmitir y hacer que se transmitiera por medios de comunicación por cable en el comercio interestatal y extranjero con el propósito de ejecutar un plan y engañar para defraudar y para obtener dinero y propiedades mediante pretensiones, representaciones y promesas falsas y fraudulentas."

El argentino admite haber participado junto con otras personas, que también están siendo juzgadas, de una estafa montada sobre la venta de aeronaves que en el documento reconoce como “invendibles”. La trama funcionaba mediante el uso de las firmas South Aviation Inc y Pampa Aircraft Financing, controladas por Machado en Florida.

Machado reconoció que, junto a otras personas, captaba depósitos de inversores para comprar aviones que, en realidad, pertenecían a aerolíneas como Air India, All Nippon Airways o una compañía privada con base en China, y que no estaban en venta. Respecto de este último caso dijo: "El avión era invendible porque pertenecía a una aerolínea privada y estaba ubicado en China”, señala el documento. Y que “Machado entonces utilizó esos fondos para fines distintos a la compra de la aeronave."

“Machado, junto con otros co-conspiradores, participó en un esquema para defraudar a compradores e instituciones financieras mediante falsas representaciones relacionadas con la venta de aeronaves comerciales”, afirma el documento.

“Machado sabía que los fondos obtenidos a través de estas transacciones provenían de actividades fraudulentas y, aun así, participó en transferencias financieras internacionales y domésticas para promover el esquema”, agrega.

El documento presentado por Machado deja de lado las acusaciones por narcotráfico de cocaína que fueron presentadas en la acusación inicial.

Según documentos de la sesión de este lunes, el juez Bush recomienda al juez del Distrito que debe evaluar el caso que “acepte el acuerdo de culpabilidad y la declaración de culpabilidad del acusado, y que el acusado sea formalmente declarado culpable", a la vez aclara que el juez tiene "la opción de rechazar el acuerdo de culpabilidad” si tras revisar el informe previo a la sentencia determina que la condena acordada “no constituye la resolución apropiada del caso”.

Pese al acuerdo, los cargos que asumió el argentino conllevan penas importantes. La conspiración para lavar activos y conspiración para cometer fraude pueden llegar hasta 20 años de prisión más multas y decomiso de bienes. Sin embargo, la socia de Machado, Debra Lynn Mercer-Erwin, por ejemplo, ya fue condenada en 2023 a 16 años de prisión, pero en su caso por los tres cargos: lavado de activos, fraude electrónico y narcotráfico.

La defensa busca que a Machado se le compute además el tiempo que ya ha estado en prisión (seis meses en EE.UU. y cuatro años de domiciliaria en Viedma) por lo que la pena, sin el cargo de narcotráfico, podría reducirse considerablemente.

Fuente: Clarín