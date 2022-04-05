B.R.I. admitió su responsabilidad en los hechos imputados, las partes renunciaron a los plazos de impugnación y la condena quedó firme.

La causa estuvo a cargo del Juez Tobías Podestá y del Fiscal Mauricio Guerrero. El abogado defensor del condenado fue Víctor Rebossio, mientras que representó a la víctima Gabriela Urrels, del Ministerio Pupilar.

La investigación se inició el 3 de febrero de 2022, por la denuncia de una empleada rural de una estancia ubicada en la zona de Costa Uruguay Sur. El condenado también era empleado rural, y convivía con la víctima (de 12 años, hija de su pareja), y con dos hijos más que tenían en común.

La empleada se enteró de los abusos porque la menor se lo contó en una cena. Entonces, radicó la denuncia. El imputado fue detenido a los dos días de la misma, previa investigación de la fiscalía y la policía, y desde ese momento el hombre estuvo con prisión preventiva en la Jefatura Departamental Gualeguaychú.

En cámara Gesell, la menor contó que venía siendo abusada sexualmente por el imputado desde los 11 años (a partir de los 12, con acceso carnal). B.R.I. cometía los hechos previo doblegar su voluntad, refiriéndole "que no diga nada, que le iba a comprar algo", o en algunos casos tapándole la boca.