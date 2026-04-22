La Justicia declaró la quiebra de SanCor, la histórica cooperativa láctea, tras constatar la imposibilidad de la firma para afrontar un pasivo cercano a los US$120 millones. La resolución fue dictada por el juez Marcelo Gelcich, a cargo del Juzgado Civil y Comercial de Rafaela, en Santa Fe, luego de que fracasara el proceso de concurso preventivo iniciado en febrero de 2025.

La empresa había presentado ese concurso como una salida para reordenar su situación financiera, pero el expediente terminó confirmando una “quiebra indirecta por frustración anticipada y expresamente reconocida del trámite preventivo”. Días atrás, el cuadro de crisis ya había quedado expuesto cuando SanCor pidió su propia quiebra por deudas y sueldos impagos.

Qué deuda tiene SanCor

Según surge del fallo, la cooperativa mantiene deudas con más de 1.500 acreedores y acumuló un fuerte deterioro económico durante los últimos meses. El expediente detalló que el pasivo postconcursal crecía a una tasa aproximada de 3.000 millones de pesos por mes, lo que profundizó aún más la inviabilidad financiera de la firma.

Al momento de la quiebra, SanCor registraba unos 12.788 millones de pesos en salarios adeudados entre mayo de 2025 y enero de este año, otros 6.349 millones de deuda impositiva y previsional, 3.380 millones en aportes adeudados a obras sociales y sindicatos, y 13.313 millones en compromisos comerciales. A eso se suman deudas por más de US$86 millones incluidas en el concurso preventivo.

Qué pasará ahora con la empresa

Pese a la declaración de quiebra, el juez dispuso que la empresa continúe operando de manera transitoria mientras avanza el proceso judicial. El objetivo es evitar un perjuicio mayor para los 914 trabajadores, los acreedores laborales, los proveedores y el resto de los acreedores involucrados en la causa.

En paralelo, el fallo ordenó la incautación de los bienes de la cooperativa para que sean preservados por los síndicos hasta su futura venta. En ese marco, se anticipó que se convocará a interesados para comprar las plantas industriales, ya sea en conjunto o por separado, a través de un proceso de licitación.

Durante esta etapa de transición, los administradores del Consejo de SanCor, encabezados por Oscar Sapino, deberán colaborar con los síndicos designados. La resolución judicial consideró que la empresa no resulta económicamente viable en el mediano plazo y que su cuadro de insolvencia ya no admite reversión.