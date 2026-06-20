La denuncia originaria fue formulada por Domingo Rossi y Carlos Reggiardo en la Justicia Federal de Paraná, en su carácter de afiliados y congresales del Partido Justicialista de Entre Ríos, quienes acusaron a Guillermo Michel de irregularidades en el financiamiento por la campaña presidencial del 2023.

Luego del archivo en la Justicia Federal de Paraná, se inició otra denuncia penal en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires en relación a las manifestaciones formuladas por la periodista Viviana Canosa durante la transmisión del streaming “Carnaval”, oportunidad en la que se indicó que Guillermo Michel “pagaba” y “financiaba” campañas de otros partidos.

El 29 de abril de 2026, la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires también archivo la denuncia por inexistencia de delito y dictaminó:

1. Que las manifestaciones que dieron origen a esta causa no permiten tener por configurado un hecho penal.

2. Que no se advierten elementos que permitan encuadrar los hechos, siquiera provisoriamente, en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público previsto en el art. 248 del Código Penal.

3. Que de las actuaciones no surge cuál habría sido el deber legal omitido, retardado o incumplido; qué acto administrativo habría sido dictado u omitido irregularmente; ni qué función pública concreta habría sido utilizada de manera abusiva.

4. Que la sola mención periodística a eventuales pagos o financiamientos, desprovista de corroboración objetiva y sin precisión acerca de destinatarios, canales de pago, actos funcionales comprometidos o estructura local determinada, no resulta suficiente para sostener una imputación penal.

5. Que se requiere algo más que una afirmación genérica o una valoración política: debe existir una base fáctica mínima que permita identificar una dádiva, una contraprestación, una influencia indebida, una contratación incompatible, un acto funcional determinado o un perjuicio patrimonial verificable.