Hace instantes, por orden del Juzgado Federal de Gualeguaychú a cargo de Hernán Viri, se realizó un allanamiento en el Parque Industrial de la ciudad, a raíz de la denuncia de vecinos del barrio Don Pedro por contaminación. Meses atrás se había realizado una investigación, enfocado en el mal funcionamiento del sistema de tratamiento de líquidos industriales.

En ese entonces, se realizaron tomas de muestras en el lugar. La acción se originó a partir de fallas en la planta desde febrero y una paralización total desde mayo, atribuidas a la falta de mantenimiento y control de las industrias del predio.

Según confirmaron a Ahora ElDía, los procedimientos actual se realizan en todas las empresas del Parque. Esto significa una amplación en los lugares de tomas de muestras, en el mismo marco de la investigación anterior.

Javier Merlo, vecino del Barrio Don Pedro, dialogó en días anteriores con Ahora Cero Radio y denunció la situación que viven producto del olor proveniente del Parque Industrial. “Comenzamos a principios de enero con olores muy fuertes, muy intensos, de gran alcance territorial. Para quienes no conocen en barrio, está ubicado en la colectora de Ruta Nº14, a las afueras de la ciudad. La planta de tratamiento del Parque Industrial se encuentra lindera al ingreso del barrio, y las casa comienzan a 300 metros de ese lugar. Pero es un olor que se siente hasta en las casas del fondo que se encuentran a mil metros", declaró.



"Es un olor muy fuerte, ingresa a las viviendas teniendo todo incluso cerrado, y durante estos 10 meses hemos estado en comunicación con Codegu, y con la Subsecretaría de Ambiente. Se han identificado posibles causas, se han hecho algunos trabajos, pero al día de hoy no está solucionado. Y tuvimos en las últimas tres semanas uno de los momentos más fuertes de toda esta crisis”, relató Merlo.

En una carta dirigida a los medios de comunicación, los vecinos apuntaron: "Queremos resaltar que la planta de tratamiento de efluentes continúa funcionando de manera deficiente. Los episodios de mal olor se encuentran otra vez en un punto crítico, lo que evidencia que existe una problemática estructural que aun no ha sido resuelta. Además, recordamos que el funcionamiento adecuado de esta planta no solo es fundamental para nuestro barrio: sus efluentes, tratados de manera deficiente desde comienzos de año, desembocan directamente en el río Gualeguaychú, un recurso esencial para la vida, el espíritu y la actividad económica de toda la ciudad. Por todo esto, solicitamos a las autoridades competentes que actúen con la urgencia que la situación demanda".

Ahora ElDía consultó a Codegu sobre la denuncia y sobre el allanamiento, pero ninguna autoridad se pronunció al respecto.