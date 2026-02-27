El Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná resolvió este viernes el futuro inmediato de Leonardo Roberto Airaldi, el exdirigente de la Sociedad Rural de Diamante acusado de liderar una extensa red narcocriminal. A través de una resolución dictada hoy en el marco del legajo de actuaciones complementarias (Expediente FPA 008194/2019), la Justicia determinó las pautas para su traslado y condiciones de detención, luego del escándalo desatado por el presunto plan para contratar sicarios internacionales.

La medida judicial, firmada a horas del inicio del debate oral previsto para el próximo martes 3 de marzo, dirime las fuertes tensiones entre la fiscalía y la defensa. Cabe recordar que el Ministerio Público Fiscal había exigido que Airaldi sea calificado como “preso de alto riesgo” y solicitó su derivación urgente al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. En respuesta, su abogada defensora había presentado un hábeas corpus preventivo para frenar dicha reubicación, argumentando que implicaba un “agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención” y afectaba su derecho a defensa.

El productor agropecuario, bautizado mediáticamente como el “Gaucho narco”, se encontraba aislado en la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú. Su figura cobró un peso de extrema gravedad institucional esta semana, luego de que se revelara el testimonio de un informante sobre un presunto complot mafioso que involucraba el pago de 40.000 dólares a sicarios uruguayos. El objetivo del ataque apuntaba directamente contra las máximas autoridades que lo investigan: el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia; el juez federal Leandro Ríos, y el fiscal José Ignacio Candioti.

Con la sentencia emitida este 27 de febrero, el TOF de Paraná busca garantizar la integridad física de los testigos y asegurar el normal desarrollo del juicio. Durante el proceso judicial que se avecina, se unificarán las causas por organización y financiamiento del narcotráfico en la región, sumado al expediente originado tras el hallazgo de casi 30 kilos de cocaína ocultos en una estancia en Puerto Gaboto (Santa Fe), propiedad atribuida al imputado.

Desde el Ministerio de Seguridad adelantaron que el traslado de Airaldi y sus 13 presuntos cómplices hacia los tribunales contará con un operativo de custodia sin precedentes en la capital entrerriana, blindando los alrededores de la sala de audiencias ante posibles amenazas de la banda criminal.

Fuente: Ahora