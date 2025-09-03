El juez Hernán Virí sobreseyó a Camila Ronconi y a María de los Ángeles Gómez, extitulares de la Dirección de Medio Ambiente en la gestión Piaggio. Así lo confirmaron a Ahora ElDía.

El hecho atribuido a las exfuncionarias deriva de marzo de 2021, cuando se produjo el primer derrame de fuel oil desde la estructura del ex Frigorífica o río Gualeguaychú. En esa ocasión, el Juzgado Federal ordenó al área que comandaban Gómez y Ronconi – que iniciaran un informe y encomendó expresamente a la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de Gualeguaychú que se garantice que no vuelva a repetirse el derrame y la afectación del medio ambiente en el río Gualeguaychú.

Sin embargo, en 2024 se produjo un episodio similar, que llevó al Juez Federal a citar a Ronconi y Gómez para conocer si se había cumplido con la orden dada algo menos de tres años atrás.

Finalmente, Viri sobreseyó a las exfuncionarias por no haber cometido el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público que se les adjudicaba. Tras analizar todas las pruebas, se concluyó que las imputadas habían gestionado administrativamente las medidas necesarias para dar cumplimiento a las órdenes judiciales dispuestas en 2021.