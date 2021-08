La Justicia de Gualeguaychú investiga un atroz caso de violencia animal

En su cuenta de Facebook escribió: "Así apareció mi perra hace 5 minutos esta cuereada. No sé quién le hizo esta atrocidad, pero lo comparto para que cuiden a sus perros y si alguien sabe algo se comunique para frenar a la persona que le hizo esto. En la imagen se nota claro que está hecho con cuchillo o con algo punzante. Todavía no sabemos cómo es que sigue con vida, está muy delicada y adolorida".

perrita2.jpg

Mariam fue atendida por un veterinario, donde debieron suturarle muchas heridas profundas; fueron 16 las puñaladas que le propinaron al animal, sumado a que, posteriormente le sacaron parte de su cuero.

Lamentablemente, la perra no resistió semejante ataque y murió horas después. Inmediatamente, la Justicia de Gualeguaychú comenzó la investigación que quedó a cargo de la Fiscal Natalia Bartolo.

ElDía se comunicó con la Fiscalía donde informaron que se están realizando tareas investigativas y además, solicitan a los testigos a que se comuniquen para aportar datos. Pueden hacerlo de manera anónima o reservada; pero es muy importante contar con datos que ayuden a esclarecer el hecho.

perrita3.jpg

En medio de la tristeza, la dueña de Mariam compartió: "Queríamos agradecerles a todos los que compartieron, los que nos mandaron buenas vibras para Mariam, gracias, muchas gracias por la preocupación.

Y el gracias más grande es para el Dr. Raul Monti que hizo todo lo que estuvo a su alcance para salvarla y se mantuvo en contacto y super pendiente de Mariam, su trabajo siempre es excelente!

Lamentablemente hoy entre las 4 y 6 de la mañana Mariam tuvo una recaída y su dolor era muy fuerte y no resistió. Se fue como toda una luchadora, se bancó todo!

perrita4.jpg

Estamos realmente muy tristes, no hay palabras para describir el dolor que sentimos!

Tenemos impotencia y bronca de que no haya respuestas, yo no voy a parar hasta que me den una solución, no solo por Mariam, por todos los animalitos y porque no quiero que le pase a ninguna persona.

Les quiero pedir que todo el que sepa, el que haya escuchado algo, o lo que sea y pueda ayudarme a saber quién fue que se comunique, porque necesito pruebas.

Yo sé que todos quieren una solución, pero necesito de su ayuda, necesito que sigan compartiendo, que no se corte esto, porque no tiene que pasar nunca más".

perrita5.jpg

Penas y detalles de la Ley contra la violencia animal

La Ley argentina 14.346 establece penas para las personas que maltraten o hagan víctimas de actos de crueldad a los animales.

ARTICULO 1º - Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales.

ARTICULO 2º - Serán considerados actos de maltrato:

1° No alimentar en cantidad y calidad suficiente a los animales domésticos o cautivos.

2° Azuzarlos para el trabajo mediante instrumentos que, no siendo de simple estímulo, les provoquen innecesarios castigos o sensaciones dolorosas.

3° Hacerlos trabajar en jornadas excesivas sin proporcionarles descanso adecuado, según las estaciones climáticas.

4° Emplearlos en el trabajo cuando no se hallen en estado físico adecuado.

5° Estimularlos con drogas sin perseguir fines terapéuticos.

6° Emplear animales en el tiro de vehículos que excedan notoriamente sus fuerzas.

ARTICULO 3º - Serán considerados actos de crueldad:

1° Practicar la vivisección con fines que no sean científicamente demostrables y en lugares o por personas que no estén debidamente autorizados para ello.

2° Mutilar cualquier parte del cuerpo de un animal, salvo que el acto tenga fines de mejoramiento, marcación o higiene de la respectiva especie animal o se realice por motivos de piedad.

3° Intervenir quirúrgicamente animales sin anestesia y sin poseer el título de médico o veterinario, con fines que no sean terapéuticos o de perfeccionamiento técnico operatorio, salvo el caso de urgencia debidamente comprobada.

4° Experimentar con animales de grado superior en la escala zoológica al indispensable según la naturaleza de la experiencia.

5° Abandonar a sus propios medios a los animales utilizados en experimentaciones.

6° Causar la muerte de animales grávidos cuando tal estado es patente en el animal y salvo el caso de las industrias legalmente establecidas que se fundan sobre la explotación del nonato.

7° Lastimar y arrollar animales intencionalmente, causarles torturas o sufrimientos innecesarios o matarlos por sólo espíritu de perversidad.

8° Realizar actos públicos o privados de riñas de animales, corridas de toros, novilladas y parodias, en que se mate, hiera u hostilice a los animales.