El hecho ocurrió en la intersección de las calles Bolivar y Rucci, donde una adolescente de 17 años estaba esperando el colectivo y un hombre de aproximadamente 70 años le hizo gestos obscenos.

“Se esta investigando la conducta de este masculino, y libré oficio al Juzgado Civil por la ley 10.956 por posible acoso callejero. Dispuse la identificación de este hombre y ordené medidas de restricción, no se puede acercar a ella, ni mirarla”, señaló la fiscal Natalia Bartolo a cargo de la causa.

Sobre los antecedentes del implicado, la fiscal dijo que tiene una probation por tentativa de abuso sexual simple.

De acuerdo a la denuncia presentada por la menor, el hecho ocurrió a las 12.40 horas el 20 de mayo, en la parada de colectivos de las calles Bolivar y Rucci, luego de que buscara a su hermano en el Colegio Pío XII, con quien se encontraba en ese momento. El hombre se habría tocado sus partes íntimas, realizando un gesto obsceno. Antes del arribo del colectivo, el sujeto en cuestión habría tenido una actitud intimidatoria, no apartando la vista en ningún momento de la joven hasta que esta se fue en el transporte.

La Justicia encuadra la causa en la Ley 10.956, que establece el Régimen de prevención, asistencia y protección frente a la violencia por razones de género, y que tiene por objeto la protección integral de las mujeres en el territorio entrerriano y el abordaje integral para prevenir y erradicar la violencia por razones de género.