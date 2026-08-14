En el día de hoy se hizo efectiva la reincorporación de los tres delegados gremiales de Laboratorios Pyam, luego de que la Justicia Laboral de Gualeguaychú ordenara su inmediata reinstalación.

Los trabajadores habían sido despedidos semanas atrás en lo que desde el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate calificaron como una represalia por su actividad sindical y la defensa de los derechos de sus compañeros dentro de la planta.

El fallo judicial reconoció la tutela sindical de los delegados y dispuso que la empresa debía reincorporarlos en sus puestos de trabajo, garantizando así el derecho constitucional a la libertad sindical y a la actividad gremial.

Desde la comisión directiva del sindicato señalaron que la medida de la Justicia "pone freno a una práctica antisindical y sienta un precedente importante para todos los trabajadores de la ciudad y de la actividad química en la región".

"Celebramos esta decisión judicial y exigimos a la empresa el respeto irrestricto del fallo. Los delegados deben poder cumplir su tarea de representación sin ningún tipo de persecución", expresaron desde el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas Zárate.

Con la reincorporación concretada hoy, los tres delegados volvieron a cumplir funciones con normalidad en Laboratorios Pyam.