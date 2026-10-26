A menos de 24 horas de la derrota en el balotaje presidencial, el senador Flavio Bolsonaro fue intimado este lunes por la Policía Federal de Brasil a entregar sus pasaportes y quedó formalmente impedido de salir del país.

La notificación judicial fue entregada en plena vía pública cuando el senador salía de visitar en Brasilia a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, que actualmente cumple prisión domiciliaria.

La medida restrictiva fue ordenada por el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes en una causa que se aceleró de inmediato tras confirmarse el resultado de las urnas.

El senador es investigado en dos causas en el Supremo Tribunal Federal. En una de ellas, es sospechoso, junto al abogado Willer Tomaz, de lavado de dinero a través de plataformas de apuestas. También es blanco de otra investigación sobre el financiamiento de la película Dark Horse, acerca de la trayectoria de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, para la cual pidió giros millonarios al exbanquero Daniel Vorcaro, dueño del Banco Master y preso por corrupción.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Flavio denunció lo ocurrido como una persecución política: “Fue una decisión tomada conforme el resultado de la elección. Una cuestión política (..) Nunca pensé en salir del país. Voy a entregar mis pasaportes y defenderme de esta aberración que es un claro intento de intimidarme”, dijo el senador, en un video compartido en redes sociales.