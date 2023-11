La Justicia ordenó suspender las elecciones que se iban a desarrollar este domingo 3 de diciembre en el Club Atlético Boca Juniors después de una presentación que realizó el candidato opositor Andrés Ibarra que denuncia "irregularidades" y "anomalías" en el padrón de socios.

La denuncia se realizó tres horas antes del partido que Boca disputó frente a Estudiantes, en Córdoba, por la semifinal de la Copa Argentina cuando se realizó una "acción judicial" en la oficina de socios.

Mientras el equipo aguardaba por el encuentro ante Estudiantes en Córdoba, se había hecho presente en las oficinas del club en Buenos Aires una delegación de la Justicia para inspeccionar el padrón de socios.

El motivo de la acción responde a la sospecha de la oposición sobre una presunta maniobra de empadronamiento que beneficie al oficialismo.l fallo que suspende las elecciones en Boca.

Según el fallo que emitió este martes el Juzgado Civil 11, a cargo de la jueza Alejandra Débora Abrevaya, y en el que se expone el testimonio de una testigo, las anomalías tienen que ver con los socios adherentes que se dieron de alta en el último año: "Lo que sorprendió, agregó la testigo, 'que se hacía de un día para el otro o en el mismo día. Hoy en el sistema está eso, es algo que no se borra. En el carnet figura la fecha de ingreso, y la fecha de ingreso era la misma del alta y de la baja, cuando un adherente pasa años esperando por ser adherente en esta firma virtual. Y no le sorprendería haber advertido más de 10.000 de esas anomalías. Esto durante el año 2021, cuando se volvió de la pandemia y la capacidad era al 50% del estadio".

El nudo de la cuestión es el pasaje de socios adherentes a socios activos. Esa figura creada durante la gestión de Daniel Angelici siempre fue muy controvertida: son hinchas de Boca que se hacen socios y esperan que un "activo" se dé de baja para subir de categoría y así tener acceso al estadio. Como Boca tiene el triple de socios que la capacidad de su estadio, la lista de espera es larga.

Después de la "acción judicial" en la Bombonera, el pasado 24 de noviembre, Boca emitió un comunicado en el que le apuntaba a la dirigencia comandada por Angelici: "Queremos recordar que entre junio de 2012 y diciembre de 2019, bajo la presidencia de Daniel Angelici, la cantidad de socios activos pasó de 63.650 a 115.123. Al día de hoy, los socios plenos de todas las categorías son 114.665, menor cantidad que en diciembre de 2019. Cabe aclarar que el mismo que hoy denuncia, participó del proceso de adherir 51.473 socios".

Queremos poner en conocimiento de socios, socias e hinchas de nuestro querido Club que, en el día de la fecha y por una denuncia del señor Andrés Ibarra, se realizó un procedimiento judicial en las oficinas del Club para averiguar cuántos socios se adhirieron en el año 2021.… pic.twitter.com/boQoV3SgAt — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 22, 2023

Según el perito que audito el Departamento de Socios de Boca "se hallaron diferencias entre los valores asentados en el libro de actas en las actas labradas durante los meses de agosto a noviembre de 2021 y los registrados en los archivos digitales". Y agrega que "se produjeron altas de manera completamente desproporcional en relación a las bajas y no respetando el recaudo de cronología y antigüedad establecido en el artículo 19 del estatuto del club".

Según el informe del perito que figura en el fallo, "en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre 2021, pasaron a categorías activos y activas, un total de 10.502 (diez mil quinientos dos) socios; mientras que en esos meses se dieron de baja de las categorías activos y activas, un total de 14 (catorce) socios, en una desproporción ostensible entre una y otra categoría".

En tanto, las agrupaciones partidarias de Boca descubrieron incongruencias en parte de la resolución de la jueza Abrevaya cuando indica que "aparece una cantidad demasiado significativa de socios dados de alta como adherentes y pasados a activos plenos en fechas reiteradas, pero además realizadas las incorporaciones en días no laborables, sobre todo teniendo en cuenta la operatoria de tareas normales".

Indica que esas fechas serían "en sábados y también domingos, todo del período agosto noviembre del año 2021, se han ingresado como socios activos adherentes, en fecha 26/8 a las 18:01, 9/9 a las 14:59, 16/9 a las 15:17, 25/11 a las 18:49 17/9 (domingo) a las 19:30, 7/10 a las 19:26, entre otros". Sin embargo esas fechas cayeron en día jueves, excepto el 17 de septiembre, que fue viernes.