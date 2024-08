La Justicia federal prepara la citación a indagatoria a Alberto Fernández en la causa que investiga presunta corrupción por la contratación de seguros a través del Banco Nación con la intermediación de brokers cercanos al entorno del expresidente.



Además del expresidente, el juez Julián Ercolini imputó a María Cantero, exsecretaria de Fernández, a su marido Héctor Martínez Sosa, broker beneficiado y amigo del expresidente, y al extitular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, por montar una maquinaria de supuesta defraudación al Estado a través del decreto 823/2021. Esa reglamentación exigió que los organismos del Estado contraten a esa aseguradora. Eso habilitó la segunda parte de la maniobra: la intermediación de los brokers que se quedaron con jugosas comisiones.



El caso tiene bajo a la lupa a 45 organismos oficiales que firmaron 25 contratos con la intermediación de asesores de seguros. En concepto de comisiones, durante todo el gobierno de Alberto Fernández se pagaron 3.453.302.770 pesos, unos 17 millones de dólares.

Martínez Sosa fue el segundo broker más beneficiado con el pago de comisiones: se alzó con 19 contratos por $366.635.744.



Cuáles son las acusaciones contra Alberto Fernández en la causa de los seguros





Héctor Martínez Sosa, un broker allegado a Fernández. (Foto: Instagram)



La causa empezó por una auditoría interna del actual gobierno de Javier Milei en la ANSES, que detectó la contratación de seguros a través del Banco Nación con la intermediación de brokers. En el expediente investigan los presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes y malversación de caudales públicos.

“Se investiga la posible existencia de una organización delictiva que habría operado en la contratación de seguros por parte de diversos entes estatales, en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre la aseguradora Nación Seguros S.A., como así también a la inclusión de empresas coaseguradoras”, dice el documento.



Al tratarse de organismos estatales, el juez Ercolini busca determinar por qué intervinieron intermediarios privados en una operatoria que, a primera vista, parece no necesitarlos, y que además cobraron elevadas comisiones.

El juez investiga también por qué Nación Seguros tercerizaba con otras empresas el servicio que, por decreto del expresidente, los organismos estatales estaban obligados a contratar con la aseguradora del banco oficial.



En los últimos días, la pericia oficial del teléfono de Cantero secuestrado por la Policía Federal en marzo, reveló que la pareja utilizó sus vínculos con Casa Rosada para concretar millonarios contratos a través de las relaciones de la ex secretaria con los funcionarios.

Los chats revelan que Martínez Sosa visitó en varias ocasiones la quinta de Olivos y que incluso se entrevistó con Alberto Fernández, a pesar de que sus ingresos no figuran en los registros oficiales. Al parecer, se detectó que la ex secretaria hacía de nexo entre su marido y el entorno del ex mandatario para avanzar en los acuerdos comerciales.



Fuente: TN