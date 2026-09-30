El abogado de Pity Álvarez, Javier Baños, confirmó que el juicio contra el cantante quedó suspendido hasta que una junta de especialistas evalúe su estado de salud y establezca si está en condiciones de ser juzgado.

Baños detalló que Álvarez se someterá a un estudio interdisciplinario luego de que la Justicia ordenara la internación forzosa de 90 días en un hospital psiquiátrico.

Una vez que estén los resultados de los estudios, el tribunal definirá si el cantante está en condiciones de afrontar el juicio por el crimen de un vecino en Villa Lugano.

El propio abogado adelantó que las pericias psicológicas se realizarán en un plazo estimado de cinco días hábiles, aunque eso podría demorarse y extenderse a un lapso de cuatro meses aproximadamente.

Así se retiraba Pity Álvarez de los tribunales porteños, acompañado por su abogado Sebastián Queijeiro. (Foto: Nicolás González / TN).

“No sabemos si va a declarar, lo podemos llegar a decidir durante la audiencia”, había anticipado Baños, quien también había adelantado que pediría la suspensión del juicio durante el período en el que Álvarez esté internado.

El martes, la Justicia ordenó la internación forzosa del cantante Cristian “Pity” Álvarez en una institución psiquiátrica por 90 días.

El abogado aclaró que la decisión de continuar el juicio la tienen que tomar los médicos: “Es una cuestión médica, la tienen que analizar los médicos. Es fluctuante su situación. A veces está mejor y a veces peor”.

Ante la consulta sobre si el juicio debiera suspenderse mientras el cantante está internado, respondió concretamente: “Desde nuestro punto de vista y desde el sentido común, parecería indicar que sí. Hay dos médicos que dijeron que había riesgo de vida”.

“Es una cuestión que se discute desde antes del proceso. Esto lo tienen que determinar los médicos. Lo plantearon los defensores oficiales. No está bueno que empiece el juicio y esperar a que el día de mañana se caiga todo el proceso”, cerró.

Con respecto a la continuidad del proceso, explicó que “está dispuesto que declare por zoom”, según planteó la Justicia. Baños aclaró el músico “tiene que estar presente” en la audiencia de este miércoles, ya sea a través de una videollamada o de alguna plataforma virtual.

Sin embargo, recordó el complejo antecedente que sufrió la última vez que trataron de conectarlo virtualmente: “Se lo intentó conectar por zoom cuando estaba internado en terapia intermedia. Imaginate lo violenta que fue la situación”.

Fuente: TN