Horas antes de que inicie la pre-escucha de nuevo disco, 166 – Deluxe Retirada, que se iba a realizar en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex-ESMA), Milo J anunció a través de su cuenta de Instagram la suspensión del evento.

El trapero, al explicar los motivos, apuntó contra el Gobierno nacional. “Supongo que juntar 20.000 personas en un espacio de memoria al Gobierno de ahora no le gusta", dijo.

En el video que compartió en su cuenta de Instagram, el trapero de Morón comenzó: “Les quiero informar que lo que hoy iba a ser la pre escucha del 12/2 para el Deluxe, acá en la ex-ESMA, en Buenos Aires, no se va a poder dar”.

Y explicó: “El Gobierno nacional mostró papeles y datos de salud, de planes de evacuación, que eran falsos. De salidas de emergencia que sí están, que dijeron que no estaban. Un montón de cosas que se las llevaron a una jueza y nos suspendieron el evento porque ya sabemos cómo funciona todo esto”.

Milo J se descargó luego de que la presentación de su nuevo disco en la exESMA fuera cancelada, cuestionó las "excusas del presidente" e ironizó: "No le debe gustar la música de ahora".

Con fastidio, reiteró: "Les quería informar que no voy a poder darles el show que les iba a dar hoy. Estoy muy triste por esto”.

Luego, les pidió a sus seguidores: “Tienen preparados policías afuera para que, si entra la gente, repriman. Así que si están afuera y ven esto, por favor, váyanse a sus casas tranquilos y en orden, por favor. No quiero cada quilombo. No quiero que a ningún fan le pase nada y hablo en serio. Pórtense bien”.

"La prescucha se iba a dar acá, en la ex-ESMA. Teníamos todo el escenario preparado para ustedes. Y nos lo volaron a la mierda. Supongo que juntar 20.000 personas en un espacio de memoria al Gobierno de ahora no le gusta. Y nada, nos suspenden en el evento”, agregó.

La mamá de Milo J pidiendo llorando a los adolescentes y niños que están en la puerta que vuelvan a sus casas porque trajeron camiones hidrantes y motos para reprimirlos.

Y luego hizo referencia directamente a Javier Milei: “No sé qué otra excusa tiene el Presidente, la verdad, para cortarnos estas cuestiones. Supongo que no le gusta la música de ahora”.

“A los que están fuera, les pido por favor que se vayan porque si quieren entrar la policía los va a reprimir y va a ser un quilombo muy grande. En serio les digo. Esto no es político. Esta es una hijaderemilputez. Esto no es político. Tengo ganas de llorar, pero no voy a llorar. Voy a gastar mis lágrimas en otra cosa. Se me cuidan. Los amo mucho y les pido perdón, me hago responsable de esto. Porque otra gente no se basa”, cerró Milo J.

El evento organizado por el artista de 18 años se encontraba agotado. Toda la difusión la había hecho el propio artista a través de sus redes sociales.

Los cupos eran limitados, pero la entrada era gratuita. El cantante explicó que tomó la decisión de hacerlo sin costo “para no recibir ningún pago por esto”.