La jornada se realizó en la Escuela n.º 94 Francisco Ramírez y permitió brindar atención, asesoramiento y espacios de prevención a familias, docentes y estudiantes del barrio.

Esta semana se llevó adelante una nueva jornada del programa “La Justicia va a los barrios” en la Escuela n.º 94 Francisco Ramírez, ubicada en Suburbio Sur, con el objetivo de acercar distintos organismos y servicios a la comunidad, especialmente a quienes viven alejados de la zona céntrica y de los edificios judiciales.

El secretario de Gobierno y Modernización, Manuel Olalde, participó de la jornada y destacó el valor que esta iniciativa tiene para Gualeguaychú, al permitir que la justicia se acerque a las personas y facilite el acceso a trámites, consultas y asesoramiento en el propio territorio.

La actividad forma parte de un programa impulsado por el Poder Judicial de Entre Ríos y el Superior Tribunal de Justicia. En Gualeguaychú, la coordinación se encuentra a cargo del Juzgado de Paz, encabezado por la jueza Carina Denis, quien destacó la importancia de desarrollar estas instancias en instituciones educativas por su rol como espacios de referencia comunitaria.

“Vamos a diferentes lugares alejados de Tribunales para que la gente pueda acceder a la justicia. Hace un tiempo vamos a las escuelas, porque consideramos que son un centro de comunidad muy importante, no solamente para el alumnado, sino también para las familias, los docentes y las instituciones del barrio”, expresó Denis.

Durante la jornada participaron el Juzgado de Paz, la Defensoría Pública Federal, el equipo de mediación penal, el Equipo Técnico Interdisciplinario del Juzgado de Familia y Defensa del Consumidor.

Entre las atenciones realizadas, el Juzgado de Paz llevó adelante 8 informaciones sumarias y 9 certificaciones de firma, todas correspondientes a mujeres. Las informaciones sumarias permiten acreditar determinados hechos para iniciar o completar otros trámites, como gestiones vinculadas al DNI, uniones convivenciales, obras sociales o trámites de radicación, entre otros.

La jueza Denis explicó que uno de los servicios más requeridos es la realización de informaciones sumarias, especialmente para personas que necesitan acreditar situaciones personales o económicas. “Trabajamos mucho en coordinación con la Defensoría Federal, por ejemplo, en las informaciones sumarias para acreditar la vecindad y poder continuar trámites de radicación”, señaló.

Por su parte, la Defensoría Pública Federal brindó 4 asesoramientos vinculados a pensiones, mientras que Defensa del Consumidor atendió 4 consultas. En ambos casos, las consultas fueron realizadas por mujeres, dato que se suma a las estadísticas que el programa releva en cada jornada, con el fin de registrar cantidad de atenciones, tipo de trámite y género de las personas atendidas.

Además de los trámites y asesoramientos destinados a la comunidad, se desarrolló una charla sobre prevención y erradicación de la violencia escolar, dirigida a alumnos de 6° grado. El encuentro estuvo a cargo del Dr. Simón Giglione, psiquiatra del Equipo Técnico Interdisciplinario de Familia, junto al equipo de mediación penal, y permitió trabajar conceptos vinculados a la violencia, el bullying y la convivencia escolar.

La directora de la institución, Nerina Nazer, destacó el valor de que estas jornadas se realicen en las escuelas, ya que favorecen el acercamiento de las familias a organismos y servicios a los que muchas veces no acceden por distancia, horarios o desconocimiento. En ese sentido, remarcó que la escuela funciona como un punto de encuentro para el barrio y para distintas instituciones que trabaja en red en Suburbio Sur.

Asimismo, desde el Juzgado de Paz se destacó que la presencia en las escuelas también permite acompañar a los docentes, por ejemplo, a través de certificaciones de firma necesarias para completar formularios vinculados a trámites laborales o previsionales, que muchas veces no pueden realizar durante la mañana por encontrarse en horario de trabajo.

Estuvieron presentes la jueza de Paz, Dra. Carina Denis; la secretaria, Dra. Cecilia Kischner; la escribiente Amalia Lenzi; el Dr. Simón Giglione, psiquiatra del Equipo Técnico Interdisciplinario de Familia; la Dra. Violeta Gómez, mediadora penal; la Dra. Gray Quiroga, oficial de Probation; la Dra. Verónica Britos y el Dr. Iván Gueler, por la Defensoría Pública Federal; y el Dr. Leandro Carrazza, por Defensa del Consumidor junto con el responsable del Área, Lucio Benitez