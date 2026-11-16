Con la mirada puesta en los desafíos de 2027, la iniciativa busca capacitar a jóvenes afiliados en gestión pública, liderazgo territorial, comunicación política e inteligencia artificial. Eliana Lagraña destacó la importancia de formar nuevos cuadros dirigenciales con compromiso, identidad partidaria y capacidad de gestión.

Bajo el lema “Gurisada Radical en Movimiento”, la Juventud Radical de Entre Ríos presentó este sábado FORMER, una escuela de formación política diseñada para preparar a una nueva generación de dirigentes en toda la provincia.

El lanzamiento se llevó a cabo en la sede del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical, en Paraná, y contó con el acompañamiento de autoridades partidarias y funcionarios del Ejecutivo provincial, entre ellos los ministros Hernán Jacob y Fabián Boleas; también estuvo presente el Diputado Nacional, Darío Schneider.

La iniciativa tiene como objetivo brindar herramientas técnicas, políticas y estratégicas a jóvenes afiliados para que puedan identificar las problemáticas de sus localidades y transformarlas en propuestas y políticas públicas concretas.

En ese marco, la presidenta de la Juventud Radical de Entre Ríos, Eliana Lagraña, destacó la importancia de generar espacios de capacitación y participación para las nuevas generaciones: “Queremos una Juventud Radical protagonista, preparada y comprometida con la realidad de cada localidad. FORMER nace con la convicción de que la formación política es fundamental para construir los dirigentes que nuestra provincia necesita, combinando nuestros valores históricos con nuevas herramientas para afrontar los desafíos del presente y del futuro”.

Asimismo, remarcó que el proyecto apunta a fortalecer una militancia con capacidad de debatir, proponer y, fundamentalmente, gestionar.

UN LABORATORIO DE IDEAS Y PROYECTOS

A diferencia de los cursos teóricos tradicionales, FORMER funcionará bajo una modalidad de laboratorio práctico, con cursado híbrido que combinará encuentros presenciales y clases virtuales.

Durante el programa, cada participante trabajará sobre una problemática concreta de su ciudad o localidad, con el objetivo de desarrollar un proyecto de política pública desde su diagnóstico inicial hasta su presentación final.

La coordinación general de la escuela estará a cargo de Nicolás Marotte, mientras que Alfredo Mattos Serrano y Brisa Martin tendrán la responsabilidad académica del programa.

El plan de estudios contempla contenidos vinculados a:

* Historia y doctrina del radicalismo.

* Armado y liderazgo de equipos de trabajo.

* Comunicación política y oratoria.

* Nuevas tecnologías e inteligencia artificial aplicadas a la gestión pública.

* Diseño y desarrollo de proyectos de políticas públicas.

Como instancia de cierre, los participantes expondrán sus iniciativas en una Feria de Campaña, donde deberán defender sus proyectos, presentar sus discursos y mostrar sus propias piezas de comunicación.

FORMACIÓN PARA LOS DESAFÍOS QUE VIENEN

Con el horizonte puesto en 2027, la Juventud Radical entrerriana apuesta a consolidar un espacio de formación que permita fortalecer sus equipos, renovar sus capacidades y construir una dirigencia preparada para asumir responsabilidades.

FORMER representa una apuesta a la formación, el trabajo colectivo y la participación política, recuperando la identidad y los valores del radicalismo e incorporando las herramientas que demanda la sociedad actual.

La propuesta busca que la militancia no solamente tenga ideas y convicciones, sino también la preparación necesaria para convertirlas en respuestas concretas para los entrerrianos.