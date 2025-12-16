La Cámara de Diputados de la provincia convocó a sesionar este martes a las 18 y en el orden del día figura el proyecto de ley de Sistema Provincial de Prevención y Actuación en Anafilaxia, llamado ‘Matías Colaprete’, que cuenta con dictamen de la comisión de Salud y recibirá la media sanción. La iniciativa impulsa la instauración de un protocolo de actuación frente a reacciones alérgicas graves.

El objetivo de la iniciativa es crear en la provincia un sistema “destinado a la prevención, identificación temprana, atención de urgencia, seguimiento y registro de casos de anafilaxia y de toda otra situación crítica que implique riesgo de vida o alteración grave a la salud y que requiera intervención inmediata”.

Su aplicación será obligatoria en “todos los establecimientos de salud sean públicos y privados; establecimientos educativos de todos los niveles; e instituciones deportivas, recreativas y comunitarias”.

Además, tiene fuerte eje en la capacitación, tanto del personal de salud como de trabajadores y ciudadanos en general, para que más personas estén preparadas para brindar una primera respuesta ante una emergencia, hasta que el paciente pueda recibir atención especializada.

La capacitación en reconocimiento de síntomas y actuación inmediata será obligatoria para el personal de instituciones educativas, deportivas, recreativas, de salud, de seguridad. En tanto, el Gobierno provincial deberá desarrollar campañas públicas permanentes de concientización.

El proyecto es autoría de la diputada Gladys Salinas y surgió de una iniciativa ciudadana a propósito del caso de Matías Colaprete, fallecido por una reacción a la picadura de una abeja en un club de Paraná.

La familia del joven destacó que se trata de una norma pionera a nivel provincial y nacional, con potencial de replicarse en otras jurisdicciones. “La lucha no termina con la sanción; el compromiso es seguir avanzando”, afirmaron.

