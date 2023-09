Camila Mateo

Primeramente para adentrarnos en este tema tan complejo y que incluye muchas aristas, es necesario definir ciertos términos. Para entender los límites conceptuales se recurrió a la explicación profesional de cirujanos plásticos de Gualeguaychú.

En este sentido, el doctor Alejandro Polito explicó a Ahora ElDía que para ejercer la cirugía plástica y reconstructiva es necesario tener la formación en medicina, la residencia en cirugía general y luego la especialización en la materia. La cirugía estética es una subespecialización que deriva de toda esta formación.

Sin embargo, en los últimos años surgió otra rama de la medicina que se llama medicina estética que no exige la realización de una formación de base más allá de la de médico. Ahora bien, este tipo de profesionales están habilitados para hacer intervenciones mínimamente invasivas como por ejemplo aplicar bótox, ácido hialurónico o procedimientos con láser. Es importante aclarar que estos especialistas no están habilitados a realizar cirugías. Y en cuanto a los odontólogos, están capacitados para inyectar bótox o hialurónico en los labios, pero no en otras partes de la cara.

En la otra punta, está la cosmetología y la cosmeatría, profesiones desde las cuales se pueden ejercer tratamientos sobre la superficie de la piel. “Es decir que la piel es el límite”, advierte el cirujano plástico y médico esteticista Juan Manuel Haiek.

Ahora bien, lo que ocurre en la práctica es que en un importante número de casos los límites se desdibujan y personal no autorizado lleva a cabo procedimiento mínimamente invasivos e invasivos. Esto ocurre porque no hay un organismo de contralor que supervise qué tratamientos se llevan a cabo en los centros estéticos locales.

Al respecto, Haiek resaltó: “Debe haber más de 100 centros de estética en la ciudad y hay personas que trabajan con medicamentos y hacen procedimientos invasivos que no deberían, como utilizan laser. El equipo laser es un equipo médico, es un aparato que debe ser manipulado por un centro donde haya un médico porque puede quemar, es un sistema invasivo. Por ejemplo, la depilación definitiva el 90% no lo hace con personal médico, pero pasa esto porque no hay nadie que controle quién hace estos procedimientos”.

En lo que respecta a Gualeguaychú no existe una normativa específica que regule el funcionamiento de los centros de estética, y a nivel provincial existen dos leyes una de 1952 (3818) “que regula las profesiones del arte de curar y ramas conexas” y un ley que data del 2002 (9423/02) que controla el ejercicio de la cosmetología. O sea, una tiene más de 70 años y otra más de 20.

De acuerdo la normativa de 2002, los gabinetes de cosmestólogos deben obtener la habilitación “por la autoridad que determine el Ministerio de Salud y Acción Social de la Provincia”, al igual que los consultorios médicos. Pero ahora bien ¿Quién controla esto?

Con el fin de encontrar respuesta a este interrogante, se le preguntó a la diputada provincial Mariana Farfán si existía alguna legislación más actualizada, quien señaló que en 2018 el diputado Gustavo Zavallo presentó un proyecto de ley provincial con el objetivo de regular los gabinetes de estética, y en 2022 el mismo funcionario presentó un proyecto que pretende definir la actividades de cosmetólogos y cosmeátras.

En el texto de 2018 el diputado manifiesta que la ley de 1952, “resulta a todas luces insuficiente frente al exponencial crecimiento que han experimentado en los últimos años este tipo de emprendimientos que hemos señalado genéricamente como Gabinetes, Institutos y/o Centros de Belleza,Cosmetología, Cosmeatría, Estética y/o Spa”. Por lo tanto, lo que se pretendía con el proyecto era “regular de manera integral la actividad, fijando directrices claras para que así el Estado pueda ejercer un efectivo contralor en pos del cuidado de la salud de todos los entrerrianos y en protección del trabajo de quienes se desempeñan en este rubro”.

En tanto, en los fundamentos del texto de 2022, Zavallo sostiene que transcurrieron más de 20 años desde la sanción de la norma que regula la profesión de cosmetólogos y cosmeatras, “tiempo en que la actividad creció exponencialmente” por lo que “resulta imperante actualizar la normativa provincial”.

Al respecto, se propone en el proyecto la delimitación del alcance del “ejercicio de la cosmetología y cosmiatría, la relación y el reconocimiento como ramas conexas de la salud. En virtud de la importancia que tiene el poder regular una actividad creciente, resulta necesario que el Estado ejerza un efectivo rol de control, en tutela de la salud de los entrerrianos y entrerrianas”.

Por otra parte, desde el senado provincial se está trabajando en un anteproyecto de ley que regule los centros de estética que según lo informado por el legislador Jorge Maradey llegará a sus manos la semana entrante para introducir modificaciones.