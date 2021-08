La leyenda del deporte entrerriano estuvo en tres JJOO y terminó la secundaria a los 70 años

En una nota con el programa "El Pelotazo" que se emite los sábados a las 13 por Elonce TV, el destacado ciclista hizo un repaso de su paso por tres Juegos Olímpicos, contó que fue en avión de carga al que se le plantó un motor, pero terminó noveno en la prueba de las olimpíadas hace 57 años. Además, contó que a los 70 años de edad, terminó la escuela que había dejado en su infancia para ayudar en el reparto de leche que hacía su familia. Y hoy con 80 años, Roberto no deja de lado la bicicleta y algunas veces a la semana se sube y da algunas vueltas.

Llegar noveno

"Fui cuando tenía 23 años y no tenía conocimiento de nada. Imaginate, salir del campo hacia Buenos Aires y cuando se presentó lo de los Juegos no entendía nada", confesó Breppe que participó de la competencia de Ruta y logró un histórico 9° puesto en su primera cita olímpica que le significó un periplo importante para arribar a la ciudad japonesa.

ROBERTO BREPPE 03.jpg

"Fuimos en un avión de carga que adaptaron para el viaje. En medio del trayecto entre Miami y Alaska se paró un motor y tuvimos que aterrizar en Chicago. Salimos a las 4 de la mañana después que arreglaran el motor, hicimos 10 horas hasta Alaska y después hasta Japón que llegamos a las 5 de la tarde", contó.

Logros

Entre otros grandes resultados cosechados, el ciclista Breppe fue ganador de la clásica prueba de Ruta "Rosario-Santa Fe" en 1965, mientras que en 1967 finalizó en el 2° puesto de la Clasificación General de la "Vuelta Ciclista de Uruguay", en 1974 fue ganador clásica prueba de Ruta "Santa Fe-Paraná" y en 1974 triunfó en la Doble San Francisco-Miramar.

Dentro de sus logros, Roberto Breppe reconoció que las pruebas más importantes de su carrera fueron "la Vuelta de Córdoba, no sé si fue de las más exigentes, pero si la más importante y por haberla ganado. Después recuerdo la vuelta al departamento Paraná y participé en una carrera de 1000 km el premio al Doctor Illia, le dimos la mano en Casa de Gobierno. La gané yo y acá tengo la copa presidencial", recordó.

ROBERTO BREPPE 02.jpg

"Había que trabajar"

En los JJ.OO. de México y Munich, aseguró que disfrutó más sobre todo en el país azteca debido a que se hablaba el mismo idioma. Pero comparados a los de ahora, esos Juegos Olímpicos contaba sólo con atletas amateur. "Hoy en muchas disciplinas van profesionales y cómo va a ir uno a luchar contra esa gente. Antes era amateur porque no cobrabas nada y había que trabajar para hacer lo que te gustaba", señaló y aseguró que cuando comenzó esta nueva edición en Tokio se emocionó porque recordó sus participaciones.

Recordar sus orígenes

Roberto dio los primeros pasos en el ciclismo en Paraná antes de emigrar a los 18 años hacia Córdoba. Pero no se olvida de sus comienzos y los amigos-rivales que tuvo en su época.

Y de esos reconocidos ciclistas entrerrianos y paranaenses destacó la figura de quien fue su mentor. "En Paraná viví momentos hermosos con muchos recuerdos con amigos que están y otros que se fueron. Como Humberto Varisco, un señor de señores que fue mi padre en esto", reconoció a El Pelotazo.

ROBERTO BREPPE 01.jpg

Y antes era mucho más duro competir en ciclismo. "Hoy tengo una bicicleta con cambios electrónicos, nosotros teníamos cambio palanca al piso y son cosas inexplicables que hay que verlas, era una cosa de locos".

Triunfar en la vida

El ex ciclista alejado de la actividad hace muchos años también logró cumplir otra importante meta en su vida. Con 70 años decidió volver a estudiar y finalizó la escuela secundaria. "A la escuela la terminé de grande. Interiormente pensaba que no era tan burro, siempre hice cosas muy buenas y dije que quería terminarlo por ser algo pendiente que tenía en la vida. Mi señora que es docente me dio una mano y en 2011 terminé el secundario", contó visiblemente emocionado.

El entrerriano, radicado hace más de 50 años en Córdoba capital, tuvo una vida dedicada al deporte sobre dos ruedas, pero que coronó a los 70 años cuando finalizó los estudios secundarios.