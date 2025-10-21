Con la presencia de la militancia, La Libertad Avanza realizó el acto de cierre de campaña en Gualeguaychú.

Estuvieron presentes los candidatos a senadores Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida, y a diputados Andrés Laumann y Alicia Fregonese; acompados del gobernador Rogelio Frigerio y del intendente Mauricio Davico. Además, distintos funcionarios municipales también se hicieron presentes, al igual que referentes del partido libertario a nivel local.

Pasadas las 19, comenzó el acto de cierre de campaña en la que comenzó hablando Mauricio Davico, quien presentó a los candidatos y les manifestó su apoyo y aseguró que “es una elección muy importante”.

Luego, Laumann aseveró que “vamos a demostrarle a nuestros jòvenes que vamos a defender su voto y sus ideas. Argentina está cambiando y creo que vamos a triunfar”.

Por su parte, Venegas Lynch celebró que “los entrerrianos de bien nos unamos en las ideas de la libertad”, en contra de “los peronistas kirchneristas que son el pasado”.

Finalmente, Frigerio cerró el acto asegurando que van a tener un triunfo el próximo domingo. "Coincidimos con Palito (Davico) en que el domingo vamos a ganar en cada territorio y cada punto de la provincia, y la mayor diferencia me dice Palito que la vamos a sacar acá en Gualeguaychú.