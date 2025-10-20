ELECCIONES 2025
La Libertad Avanza cierra su campaña en Gualeguaychú este lunes con la presencia de los candidatos y el gobernador
El frente electoral conformado entre Frigerio y Milei tendrá su acto de cierre en nuestra ciudad este lunes, en el club Unión del Suburbio. Se espera la presencia de los candidatos, del gobernador y del intendente Davico.
A las 19 hs. en el club Unión del Suburbio, desembarcarán los candidatos de La Libertad Avanza en Entre Ríos.
Se trata de Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida, candidatos a senadores nacionales; y de Andrés Laumann y Alicia Fregonese, candidatos a diputados nacionales.
Además, una vez más estará presente el gobernador Rogelio Frigerio, quien se puso al frente de la campaña en la provincia ante el margen de desconocimiento de los referentes de las listas.
También se hará presenten el intendente Mauricio Davico, quien oficiará de anfitrión, junto a su partido Nueva Generación, el PRO, la UCR y el partido local de La Libertad Avanza.
Desde el oficialismo local y provincial aceleran motores en la última semana previo al domingo de elecciones, en un escenario incierto entre los libertarios y el peronismo según las últimas encuestas.