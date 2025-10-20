A las 19 hs. en el club Unión del Suburbio, desembarcarán los candidatos de La Libertad Avanza en Entre Ríos.

Se trata de Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida, candidatos a senadores nacionales; y de Andrés Laumann y Alicia Fregonese, candidatos a diputados nacionales.

Además, una vez más estará presente el gobernador Rogelio Frigerio, quien se puso al frente de la campaña en la provincia ante el margen de desconocimiento de los referentes de las listas.

También se hará presenten el intendente Mauricio Davico, quien oficiará de anfitrión, junto a su partido Nueva Generación, el PRO, la UCR y el partido local de La Libertad Avanza.

Desde el oficialismo local y provincial aceleran motores en la última semana previo al domingo de elecciones, en un escenario incierto entre los libertarios y el peronismo según las últimas encuestas.