Los primeros resultados en Entre Ríos muestran una clara victoria de Alianza La Libertad Avanza, la coalición de libertarios con el PRO y la UCR.

El frente, cuya máxima referencia es el gobernador Rogelio Frigerio, se impuso con el 52,93% contra el 34,36% de Fuerza Entre Ríos, la lista del peronismo, en la categoría de Diputados. En la categoría Senadores, también se impuso ALLA: 52,46% a 35,65%.

En el departamento Gualeguaychú, con la unidad entre el gobierno nacional, provincial y el principal municipio, La Libertad Avanza cosechó el 55% de los votos, contra el 33% de Fuerza Entre Ríos.