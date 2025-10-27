TRIUNFO HISTÓRICO
La Libertad Avanza cosechó el 55% de los votos en Gualeguaychú
La alianza que nucleó a los libertarios, al gobernador y al intendente de la principal ciudad del departamento consiguió el apoyo de más de la mitad de los votantes.
Los primeros resultados en Entre Ríos muestran una clara victoria de Alianza La Libertad Avanza, la coalición de libertarios con el PRO y la UCR.
El frente, cuya máxima referencia es el gobernador Rogelio Frigerio, se impuso con el 52,93% contra el 34,36% de Fuerza Entre Ríos, la lista del peronismo, en la categoría de Diputados. En la categoría Senadores, también se impuso ALLA: 52,46% a 35,65%.
En el departamento Gualeguaychú, con la unidad entre el gobierno nacional, provincial y el principal municipio, La Libertad Avanza cosechó el 55% de los votos, contra el 33% de Fuerza Entre Ríos.