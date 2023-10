La campaña electoral entre en la recta final de cara a las elecciones del 22 de octubre y las denuncias entre los principales candidatos son cada vez más fuertes. Ésta vez fue el turno de La Libertad Avanza, el partido político que tiene como principal referente a Javier Milei y que lleva a Sebastián Etchevehere como candidato a la gobernación de Entre Ríos, quienes a través de un comunicado enviado a los medios y con un audio, acususaron que “ofreciendo cargos” buscan bajar las listas de los liberales para que “se sumen a al espacio de Rogelio Frigerio”.

Su navegador no es compatible con el elemento de audio.

“El representante del partido SER, Alejandro Milocco, ha dado muestras de que su objetivo es hacer negocios con la política. Ahora, asociado a Juntos por el Cambio, ofrece cargos políticos con pago en dólares, a los candidatos de La Libertad Avanza (LLA) a cambio de que bajen sus listas y apoyen al candidato Frigerio”, asegura el comuncado y cuenta que "a fines de junio, La Libertad Avanza (LLA) Entre Ríos aclaró que el partido SER nunca formó parte de este espacio. Y no lo fue, porque cuando Milocco y su socio Lisandro Gamarra se acercaron a LLA , lo hicieron ofreciendo dinero, hecho que fue determinante para ser excluidos. Como respuesta, Milocco dijo a la prensa: “No vamos a ser el vehículo electoral de mafias o delincuentes", sin ruborizarse".

En otro parrafo, señala que "hoy, la realidad y el audio que acompaña a este comunicado, corroboran que a Milocco no le interesa el bien de la provincia ni del país, sino llenar sus bolsillos. Y reafirma que La Libertad Avanza no tiene lugar para los corruptos. Milocco le manifestó a un tal Jorge, armador de Puerto Yeruá: “Hicimos todo lo posible para que José Luis (Domínguez) pudiera tener una contención segura, tanto en el municipio como en la provincia, y hasta le ofrecimos un contrato en CTM (Comisión Técnica Mixta de Salto Grande) en dólares. Vos sabés que en la CTM se cobra en dólares. De esa manera vos te podías haber bajado del camión después del 10 de diciembre. Más no pude hacer y no me dio bola…”.

y Finaliza: “Tanto el candidato a intendente de Puerto Yeruá, José Luis Dominguez, de quien habla Milocco en el audio, como a diputado de Federación, Javier Silvestri, recibieron el intento de soborno del representante de SER para que bajen sus listas. A Silvestri lo citaron a una reunión en la que participaron Milocco, el gualeguaychuense Lisandro Gamarra y el diputado de Juntos por el Cambio, Manuel Troncoso, para ofrecerle un cargo a cambio de que baje las listas de su departamento. En estos casos no lograron su objetivo. Solo pudieron convencer a un armador de la ciudad de Villaguay, quien, carente de principios y convicción, aceptó el soborno e intentó dinamitar el espacio de Javier Milei, sin poder lograrlo. Hoy, los candidatos de La Libertad Avanza en Villaguay se mantienen firmes en sus convicciones y cuentan con el apoyo incondicional del candidato a gobernador, Sebastián Etchevehere, y del candidato a presidente, Javier Milei”.