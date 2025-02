La Libertad Avanza anunció que Ramiro Marra, legislador en la ciudad de Buenos Aires y una de las referencias del espacio desde sus orígenes, ya no forma parte del armado político "a nivel nacional ni en ningún distrito del país". Según explicaron desde el oficialismo, tomaron la decisión de expulsarlo "por no seguir los lineamientos del partido y haber votado a favor del inaceptable aumento de impuestos en la Ciudad de Buenos Aires".

A través de un duro comunicado publicado en redes sociales, compartieron: "LLA informa que el legislador Ramiro Marra ya no forma parte de La Libertad Avanza a nivel nacional ni en ningún distrito del país, de manera irreversible, como consecuencia de no seguir los lineamientos del partido y haber votado a favor del inaceptable aumento de impuestos en la Ciudad de Buenos Aires, que contradice los ideales del presidente Javier Milei".

En ese sentido, el partido gobernante advirtió que "todos aquellos que no respeten la agenda del Presidente serán expulsados. No importa quiénes sean".

Minutos antes de que se oficializara la noticia, la presidenta del bloque libertario en la Legislatura porteña había adelantado que no seguía formando parte del espacio. "No hay internas con Marra porque ni siquiera somos compañeros, no forma parte del partido", aseguró en una entrevista con LN+.

La salida de Marra se venía palpitando dentro de la Legislatura por el quiebre que había habido dentro del bloque a principio del año pasado, cuando decidieron revocarle el puesto como presidente de la bancada.

Además, mantenía una tensa relación con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, titular del partido y una de las voces más importantes dentro del Gobierno, publicó Ámbito.

Marra fue electo en 2021 y este año tendrá que renovar su cargo en la Legislatura. Por el momento, él no se refirió a su expulsión de LLA y no se sabe si se presentará a las elecciones para renovar su banca desde un nuevo espacio para competir con el oficialismo.