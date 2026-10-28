En un comunicado firmado por el ex candidato a intendente y actual Presidente Departamental de La Libertad Avanza Gualeguaychú Andrés Romero, desde el partido manifestaron “nuestro rechazo al reconocimiento otorgado a Pedro “Pemo” Guastavino, aprobado por el Honorable Concejo Deliberante con el acompañamiento del Ejecutivo Municipal”.

“Guastavino fue senador nacional y vicegobernador durante los gobiernos kirchneristas y percibe una jubilación de privilegio. Mientras nuestro presidente Javier Milei impulsa el fin de los privilegios de la política, creemos que las instituciones deben dar el ejemplo”, sostuvieron.

“Destacamos a Mirta Sulzyk, concejal de nuestro espacio y única edil que votó en contra de la propuesta”, manifestaron desde LLA.

Lo que llamó la atención, es que el otro concejal libertario Marcelo Rodriguez votó a favor de la iniciativa, lo cual evidenció diferencias dentro del partido a nivel local.

“Más respeto por los ciudadanos, que pagan estos reconocimientos con sus impuestos. Reconozcamos a los docentes, policías y trabajadores de la salud que dedican su vida a servir al prójimo con vocación, muchas veces sin esperar nada a cambio. Ellos sí merecen el reconocimiento de nuestra sociedad”, concluyó el comunicado de Romero.