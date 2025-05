Cada vez falta menos para las elecciones de medio término, que más allá de determinar la conformación del Congreso Nacional, pone en juego el nivel de aceptación o rechazo a la actual gestión de gobierno. En este caso, se medirá el grado de popularidad que ostenta el presidente Javier Milei, más allá de lo que pueda traccionar cada candidato que se presente por su cuenta.

En este sentido, bajo el mando de Karina Milei, quien viene trabajando en silencio en todas las provincias del país, es que La Libertad Avanza consiguió la aprobación definitiva de la Justicia Electoral para la conformación del partido en Entre Ríos y así no depender de ningún sello prestado de cara a la contienda electoral.

Puntualmente en la Provincia, la labor estuvo a cargo del gualeguaychuense Andrés Romero, que se transformó en uno de los apoderados legales del partido que preside el diputado Roque Fleitas.

En diálogo con Ahora ElDía, el abogado libertario contó cómo fue el proceso que inició después de las elecciones municipales y que esta semana se terminó de formalizar: “Lo que hicimos es lo que está estipulado por ley, que es que previo a darte la aprobación definitiva del partido: el juez cita mediante cédula a todos los partidos nacionales con sello distrital en la provincia para ver si hay alguna oposición a la conformación, como no la hubo y cumplimos con todos los requisitos posteriores a la aprobación provisoria que son el acompañamiento de más de 4.000 fichas de afiliación y la elección de autoridades en todos los departamentos, los presidentes y vices conformaron la asamblea que eligió a las autoridades del comité ejecutivo provincial. Lo que hicimos esta semana fue finalizar la conformación del partido distrital de Entre Río, y pasamos a sumarnos al partido nacional, al igual que el resto del resto del país”.

En este contexto, a poco de las elecciones de medio término, Romero fue cauto acerca de las candidaturas y aseguró que la determinación de una alianza con Rogelio Frigerio dependerá de lo que defina el Ejecutivo Nacional: “Teniendo en cuenta que faltan tres meses para el cierre de alianzas, que es el 7 de agosto y diez días después el cierre de lista de candidatos, esto es día a día. En principio, vamos a respetar el acuerdo que haga el Ejecutivo Nacional con el Provincial. Si hay acuerdo o no, estamos preparados para actuar como un frente más, sin ningún tipo de alianza, estamos en los 17 departamentos con nuestra estructura partidaria para ir solos y dar la batalla en las elecciones legislativas. Todo dependerá de las alianzas del Ejecutivo porque son elecciones nacionales. Nosotros acatamos porque somos orgánicos, en base a si vamos solos o con acuerdos. Pero esto, repito, es día a día; incluso ni siquiera nos han preguntado por nombres propios de nuestro espacio. Nosotros queremos ser respetuosos porque faltan tres meses y empezar a tirar nombres por tirar me parece desprolijo. Primero tiene que haber un acuerdo y después hablar de nombres, sino cada uno está operando individualmente en forma inorgánica y la gente se confunde y se cansa. Nosotros queremos ser coherentes, ya tenemos el partido y el acuerdo determinará lo que ocurra; a partir de ese momento, veremos quiénes son los candidatos y cómo se arman las listas”.

Consultado acerca de si le gustaría ser candidato, Romero expresó: “En lo personal, me he dedicado a armar el partido, me llevó un año y cinco meses, y no paré desde las elecciones a intendente en Gualeguaychú, no descansé. Si el Ejecutivo me considera necesario para ocupar una banca obviamente voy a acompañar, me considero preparado y formado para ocupar algún cargo legislativo a pesar de no venir de la política, pero no es algo que me interese o me preocupe. No me involucré en este espacio en busca de un cargo, sino para cambiar la triste realidad que veníamos viviendo. El cargo es el resultado del sacrificio y el laburo; no es la condición, es la consecuencia”.

Sobre si lo ve al intendente Mauricio Davico trabajando para La Libertad Avanza en las próximas elecciones, Romero planteó: “Desconozco cuál es su decisión, creo que está comprometido con su responsabilidad como Presidente Municipal, incluso creo que tampoco le interesaría ocupar un cargo legislativo; creo que hay mucho por hacer por Gualeguaychú y él tiene que estar comprometido con los vecinos. Pero desconozco sus aspiraciones personales, todo dependerá de muchos factores: si lo convocan, si quiere. Hoy veo como a 20 candidatos que se han anotado en los distintos espacios y, más allá que es la vieja manera de hacer política, creo que la gente va a votar colores más que personas: por primera vez tendremos boleta única. Se dan ciertas circunstancias diferentes a una elección común y nuestro color tiene su marca registrada. El hecho de competir con el partido del oficialismo a nivel nacional nos da muchas chances de poder salir primeros yendo solos, en virtud de la alta imagen que tiene Javier Milei en Entre Ríos”.

PAMI: Tras las denuncias de corrupción y coimas de LLA, ¿salpica el escándalo a Gualeguaychú?

En los últimos días salieron a la luz varias denuncias en distintas provincias acerca del manejo del PAMI y la presunta exigencia a las autoridades nombradas en el organismo de parte de su sueldo para financiar al partido de La Libertad Avanza a nivel nacional, con la particularidad que el aporte debía ser en efectivo y sin declarar. Al respecto, Romero manifestó que “son operaciones”.

Y agregó: “Por ejemplo, en Gualeguaychú, a la jefa del PAMI Andrea Sánchez y al jefe de la UDAI de ANSES Cesar Schlotthauer los propuse yo y nada que ver con lo que están diciendo. Ellos dependen de la UGL que está en Concordia y están relacionados con gente de todo el país. Son los dos primeros organismos en los que desembarca Nación para empezar a trabajar con sus lineamientos, los más grandes y los más importantes para cubrir, con mayor cantidad de empleados públicos y, por el servicio que prestan, han querido ir por ahí porque no tienen por donde pegarle al Gobierno. Si sucede o sucedió esto en la ciudad lo descarto en el sentido que no tengo conocimiento. Si hubiera algo que no corresponde que se hagan las denuncias correspondientes y no cubrimos a nadie. No somos orgánicos ni corporativos. Si hay algún funcionario que se equivoca que le caiga el mayor peso de la ley. En lo personal no me va a temblar la mano si descubro a alguien que procede de esa manera. Si comete algún tipo de defraudación a la administración pública o utiliza un organismo para hacer caja política, seré el primero en denunciarlo”.