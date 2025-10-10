La Academia de Noruega anunció este viernes que la ganadora del Premio Nobel de la Paz de este año es la excandidata presidencial María Corina Machado, líder de la oposición a Nicolás Maduro, por su lucha por los derechos de los habitantes de Venezuela y por pelear por la democracia en el país.

Al comunicar la decisión, Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité noruego, aseguró que la elegida por las autoridades era una mujer “valiente y comprometida”. Tras ello dijo: “Una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad”.

En tanto, al nombrarla, remarcó: “María Corina Machado ha demostrado que las herramientas de la democracia también son herramientas de la paz. Encarna la esperanza de un futuro diferente, uno donde se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos y se escuchen sus voces”.

Fueron varias las palabras elogiosas del presidente del comité para con la política que quiso enfrentar al chavismo en las urnas en julio de 2024, fue inhabilitada para hacerlo, lideró la campaña junto al candidato que la reemplazó, Edmundo González, y luego pasó a la clandestinidad ante las amenazas recibidas en medio de las protestas y los reclamos de fraude por parte del gobierno venezolano. Afirmó que es “uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en América Latina de los últimos tiempos” y “una figura clave y unificadora en una oposición política que en su momento estuvo profundamente dividida”.

Asimismo indicó: “Durante el último año, la ganadora del Premio Nobel de la Paz se vio obligada a vivir en la clandestinidad. A pesar de las graves amenazas contra su vida, permaneció en el país, una decisión que inspiró a millones de personas”.

“El régimen autoritario de Venezuela dificulta enormemente la labor política. Como fundadora de Súmate, una organización dedicada al desarrollo democrático, Machado defiende unas elecciones libres y justas hace más de 20 años. Como ella misma dijo: ‘Se trataba de elegir entre votos y balas’. Desde entonces, tanto en cargos políticos como al servicio de organizaciones, luchó por la independencia judicial, los derechos humanos y la representación popular. Ha dedicado años a trabajar por la libertad del pueblo venezolano”, remarcó también.

En tanto, destacó su decisión de trabajar por la libertad del pueblo venezolano e hizo una fuerte crítica a la administración chavista en manos de Nicolás Maduro: habló de “régimen” y de “represión”. Al hacerlo, no solo se refirió a la situación del país caribeño sino que hizo un llamado a nivel global. “Vivimos en un mundo donde la democracia está en retroceso, donde cada vez más regímenes autoritarios desafían las normas y recurren a la violencia”, aseguró Frydnes.

Y agregó: “El férreo control del poder por parte del régimen venezolano y su represión de la población no son únicos en el mundo. Observamos las mismas tendencias a nivel mundial: el Estado de derecho abusado por quienes ostentan el poder, la libertad de prensa silenciada, los críticos encarcelados y las sociedades empujadas hacia regímenes autoritarios y la militarización. En 2024, se celebraron más elecciones que nunca, pero cada vez menos son libres y justas”.

En una muestra más de los motivos que llevaron a las autoridades del Nobel a tomar esta decisión, el presidente del comité noruego dijo: “Cuando los autoritarios toman el poder, es crucial reconocer a los valientes defensores de la libertad que se alzan y resisten. La democracia depende de quienes se niegan a callar, se atreven a dar un paso al frente a pesar del grave riesgo y nos recuerdan que la libertad nunca debe darse por sentada, sino que siempre debe defenderse: con palabras, con valentía y con determinación”.

Después de los últimos comicios, en los que Machada aseguró que su fuerza fue la que venció al tiempo que Maduro hizo lo mismo, se desataron fuertes protestas en Venezuela y por las que hubo al menos 20 muertes. Pese a los reclamos internacionales, el chavismo nunca mostró las actas para justificar su anuncio de que había salido nuevamente victorioso. En tanto sí puso fin a las relaciones diplomáticas con varios países, incluida la Argentina.

Por su parte Machado pasó a la clandestinidad y no ha sido vista en público desde enero. Un tribunal venezolano emitió una orden de arresto contra González, quien huyó a España y recibió asilo. El año pasado, Machado y González fueron galardonados con el máximo galardón de la Unión Europea en materia de derechos humanos, el Premio Sájarov.