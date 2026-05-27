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La Liga Departamental de Fútbol celebró su asamblea y renovó autoridades
El acto se realizó en la sede de la entidad, ubicada en las intersecciones de las calles Santa Fe y La Rioja. Se presentó una única lista, que fue aprobada por unanimidad.
La Liga Departamental de Fútbol llevó a cabo anoche su Asamblea General Ordinaria, en la que se definió la conformación de la nueva comisión directiva para el período correspondiente.
En ese marco, quedó oficializada la continuidad de Marcelo Aguilar en la presidencia de la entidad, cargo que ejercerá por los próximos dos años.
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La comisión directiva quedó integrada de la siguiente manera:
Mesa directiva
Presidente: Marcelo Daniel Aguilar
Vicepresidente 1°: Silvio Ramón Picullo
Vicepresidente 2°: Santiago Nicolás Pérez
Secretario: Sebastián Baltazar Gómez.
Prosecretaria: Daiana Soledad Ross
Tesorero: Carlos Sergio David Pereyra
Protesorero: Sergio Javier Rebagliatti
Vocal: Dr. José Luis Saint Paul
Revisores de cuentas
Titular: Gustavo Javier Godoy
Titular: María Pamela Otero
Suplente: Juan Manuel Schultheis
Suplente: Néstor Omar Miño
Honorable Tribunal de Penas
Presidente: Martín Arévalo
Secretario: Dr. Leonardo Chessini
Vocal: Dr. Norberto Rossi
Vocal Suplente: Dra. Andrea Arévalo