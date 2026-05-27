La Liga Departamental de Fútbol llevó a cabo anoche su Asamblea General Ordinaria, en la que se definió la conformación de la nueva comisión directiva para el período correspondiente.

En ese marco, quedó oficializada la continuidad de Marcelo Aguilar en la presidencia de la entidad, cargo que ejercerá por los próximos dos años.

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La comisión directiva quedó integrada de la siguiente manera:

Mesa directiva

Presidente: Marcelo Daniel Aguilar

Vicepresidente 1°: Silvio Ramón Picullo

Vicepresidente 2°: Santiago Nicolás Pérez

Secretario: Sebastián Baltazar Gómez.

Prosecretaria: Daiana Soledad Ross

Tesorero: Carlos Sergio David Pereyra

Protesorero: Sergio Javier Rebagliatti

Vocal: Dr. José Luis Saint Paul

Revisores de cuentas

Titular: Gustavo Javier Godoy

Titular: María Pamela Otero

Suplente: Juan Manuel Schultheis

Suplente: Néstor Omar Miño

Honorable Tribunal de Penas

Presidente: Martín Arévalo

Secretario: Dr. Leonardo Chessini

Vocal: Dr. Norberto Rossi

Vocal Suplente: Dra. Andrea Arévalo