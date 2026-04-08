La Liga Departamental de Fútbol de Gualeguaychú informó que cumplió en tiempo y forma con todos los requisitos establecidos por el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y logró la homologación oficial de sus torneos para la presente temporada.

Este aval permitirá que los equipos afiliados puedan participar en competencias de mayor jerarquía, como el Torneo Regional Federal Amateur, además de certámenes provinciales y nacionales.

Desde la entidad destacaron que se trata de una de las siete ligas de la Federación Entrerriana de Fútbol que consiguió la homologación en primera instancia.