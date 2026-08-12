Para acelerar la definición del Torneo Apertura y dar paso al Clausura, la Liga Departamental de Fútbol de Gualeguaychú diagramó una semana con intensa actividad. Este domingo se disputará la decimonovena fecha de Primera A, mientras que una de las jornadas pendientes se recuperará entre miércoles y jueves.

La decimonovena fecha del Torneo Apertura de Primera A “Eduardo Barbosa” se jugará de manera completa este domingo y tendrá dos encuentros destacados. En el estadio Teodoro Treisse, Deportivo Urdinarrain, escolta del certamen, recibirá a Central Larroque, tercero en las posiciones. Por su parte, el líder Juventud Unida visitará a Sarmiento en el estadio José “Toto” Gallop.

Para acelerar la definición del Torneo Apertura y dar paso al Clausura, la Liga Departamental de Fútbol de Gualeguaychú diagramó una semana con intensa actividad. Este domingo se disputará la decimonovena fecha de Primera A, mientras que una de las jornadas pendientes se recuperará entre miércoles y jueves. La decimonovena fecha del Torneo Apertura de Primera A “Eduardo Barbosa” se jugará de manera completa este domingo y tendrá dos encuentros destacados. En el estadio Teodoro Treisse, Deportivo Urdinarrain, escolta del certamen, recibirá a Central Larroque, tercero en las posiciones. Por su parte, el líder Juventud Unida visitará a Sarmiento en el estadio José “Toto” Gallop. Además, la Liga definió la recuperación de la decimoquinta jornada, que había sido reprogramada por cuestiones logísticas. La fecha se dividirá en dos días: el miércoles 19 se disputarán cuatro partidos y el jueves 20 tendrá lugar el restante. Entre los cruces más destacados, Juventud Unida recibirá a La Vencedora, Central Larroque será local ante Juventud Urdinarrain y Central Entrerriano visitará a Pueblo Nuevo. Vuelve la actividad en la B después de 21 días La Primera B también retomará la competencia luego de tres semanas de inactividad. La decimosexta fecha del Torneo Apertura, suspendida en dos oportunidades por las condiciones climáticas, se disputará de manera completa el lunes 17, desde las 15.15. Black River, uno de los líderes, visitará a Isleños Independientes, mientras que Sporting, el otro puntero, viajará a Larroque para enfrentar a Sportivo. Los restantes partidos tendrán a Defensores del Sur como local ante Juvenil del Norte, en cancha de Sarmiento, mientras que Cerro Porteño y Sud América recibirán a Atlético Sur y Deportivo Gurises, en sus respectivos estadios.

Además, la Liga definió la recuperación de la decimoquinta jornada, que había sido reprogramada por cuestiones logísticas. La fecha se dividirá en dos días: el miércoles 19 se disputarán cuatro partidos y el jueves 20 tendrá lugar el restante.

Entre los cruces más destacados, Juventud Unida recibirá a La Vencedora, Central Larroque será local ante Juventud Urdinarrain y Central Entrerriano visitará a Pueblo Nuevo.

Vuelve la actividad en la B después de 21 días

La Primera B también retomará la competencia luego de tres semanas de inactividad. La decimosexta fecha del Torneo Apertura, suspendida en dos oportunidades por las condiciones climáticas, se disputará de manera completa el lunes 17, desde las 15.15.

Black River, uno de los líderes, visitará a Isleños Independientes, mientras que Sporting, el otro puntero, viajará a Larroque para enfrentar a Sportivo.

Los restantes partidos tendrán a Defensores del Sur como local ante Juvenil del Norte, en cancha de Sarmiento, mientras que Cerro Porteño y Sud América recibirán a Atlético Sur y Deportivo Gurises, en sus respectivos estadios.