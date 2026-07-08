La Liga Departamental de Fútbol de Gualeguaychú sorprendió en las últimas horas al alterar el orden del calendario: en lugar de programar la decimocuarta fecha, dispuso la disputa de la decimosexta, lo que generó desconcierto entre los seguidores del certamen.

Tras dar a conocer el cronograma, la entidad explicó a través de sus canales oficiales que la decisión responde a “la limitada cantidad de estadios disponibles” y a que “la confección del fixture y la coordinación de los cruces entre las distintas divisionales requieren una planificación especial”, entre otros factores.

Cómo se jugará la fecha

La 16ª jornada comenzará el sábado con dos adelantos. A las 15.15, Defensores del Oeste será local ante Pueblo Nuevo en cancha de Unión del Suburbio, mientras que desde las 16 Juventud Urdinarrain recibirá a Sarmiento en el estadio Juan Jorge Stauber.

La fecha se completará el domingo con los cuatro encuentros restantes, todos a partir de las 15.15: el líder e invicto Juventud Unida visitará a Unión del Suburbio; Central Entrerriano será local frente a Deportivo Urdinarrain; La Vencedora jugará en el estadio Municipal ante Central Larroque; y Camioneros enfrentará a Independiente en cancha de Sporting.

En tanto, la 14ª jornada del Torneo Apertura de la B también tendrá dos adelantos el sábado: Juvenil del Norte vs. Sporting, desde las 16.15 en el Municipal, y Sportivo Larroque vs. Atlético Sur, a partir de las 16. El domingo se disputarán los tres restantes: Defensores del Sur vs. Black River, en cancha de Sarmiento, e Isleños Independientes vs. Sud América, ambos desde las 15.15; y el clásico de Pueblo Belgrano entre Cerro Porteño y Deportivo Gurises, que comenzará a las 16.15.

Comunicado Oficial

La Liga Departamental de fútbol informa que se han adelantado dos fechas del campeonato de la divisional A, debido a la limitada cantidad de estadios disponibles para la disputa de los encuentros. La confección del fixture y la coordinación de los cruces entre las distintas divisionales requieren una planificación especial.

A ello se suma que varios clubes de la Divisional B utilizan, mediante alquiler, estadios pertenecientes a clubes de la Divisional A y, de igual manera, algunos clubes de la Divisional A disputan sus encuentros en canchas de instituciones de la Divisional B. Esta situación obliga a coordinar cuidadosamente la disponibilidad de los escenarios deportivos para evitar superposiciones y garantizar el normal desarrollo de la competencia.

Ante este escenario, y con el propósito de preservar una adecuada correlatividad en los cruces, optimizar la programación de los partidos y asegurar el normal desarrollo del torneo, la Mesa Directiva resolvió poner a consideración de los clubes, mediante votación, las siguientes mociones:

1. Adelantar dos fechas del fixture de la Divisional A para mantener la correlatividad de los cruces y facilitar la organización de la programación.

2. Mantener el desarrollo del fixture tal como se encontraba establecido.

Realizada la votación, la mayoría de los clubes presentes se expresó a favor de la primera moción, aprobándose el adelantamiento de dos fechas de la Divisional A.

La medida adoptada responde exclusivamente a criterios organizativos y logísticos, buscando garantizar una mejor planificación del torneo y el cumplimiento del calendario deportivo en beneficio de todas las instituciones participantes.