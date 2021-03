La Liga Local comenzaría en la segunda semana de abril

Señaló que se “trata de una liga que abarca a distintos clubes. Los denominados del centro y los que se encuentran en los barrios como en los casos de Sud América y Sarmiento”. El Suda construyó una cancha que es techada y cuenta con tribunas; mientras que en la “Tromba”, amantes de la disciplina, construyeron, con mucho esfuerzo, una cancha en el predio de calle Diez de Junio con las medidas reglamentarias.

Detalló que se juega en la rama femenina en categorías “infantil, cadetes, juveniles y primera; mientras que los varones (juniors y juveniles) de Independiente compiten en la provincia con equipos de Paraná; mientras que Sud América cuenta con un plantel conformado por veteranos y jugadores de mediana edad, disputa- a nivel regional, provincial y nacional- encuentros de carácter amistoso”.

Dijo que en materia de hockey masculino se “están iniciando en el mismo un número importante de chicos

Primera fecha

Infantiles

CEF 6 vs CAI Blanco; Sarmiento vs Sud América y Central Entrerriano vs CAI Rojo

Cadetes

Sportiva-Cef 6; Sarmiento-Sud América, Central Entrerriano-Independiente

Juveniles

Central Entrerriano vs Independiente

Primera

Central Entrerriano vs Independiente