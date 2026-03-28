El calendario deportivo de Gualeguaychú suma un nuevo capítulo con el inicio de la Liga Municipal de Hockey de reserva sobre césped. La competencia comenzará este domingo 29 de marzo en el Polideportivo Norte, un espacio que se consolida como punto de encuentro para el desarrollo del deporte local.



“La Liga Municipal es una herramienta central para promover el acceso al deporte y acompañar el crecimiento de las instituciones. Desde el gobierno municipal impulsamos estas propuestas porque entendemos que las disciplinas deportivas son fundamentales para el desarrollo social, la inclusión y la construcción de comunidad”, expresaron desde la Dirección de Deportes.

Siete equipos formarán parte de esta edición: Sarmiento, CEF, Independiente, Juventud, Sporting, Central Entrerriano y Carpinchos. La diversidad de instituciones refleja el crecimiento sostenido de la disciplina en la ciudad, con planteles que combinan formación, competencia y sentido de pertenencia.

La primera fecha propone una grilla atractiva. Desde las 14 horas, Sarmiento se medirá con Independiente en el partido inaugural. A las 15:30, Juventud enfrentará al CEF, mientras que a las 17 será el turno de Central Entrerriano ante Sporting. Carpinchos quedará libre en esta jornada inicial.

El hockey sobre césped encuentra en este certamen un espacio clave para consolidar su estructura competitiva. La categoría reserva cumple un rol estratégico en la proyección de jugadoras, fortaleciendo el semillero y garantizando continuidad en los procesos deportivos.