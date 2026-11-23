La Liga Municipal de Vóley de Gualeguaychú completó su calendario 2026 con las definiciones del Torneo Clausura, que reunió a equipos locales y de otras localidades. Los encuentros decisivos se disputaron en el Estadio Municipal de Vóley durante dos fines de semana consecutivos.

Las finales de la Copa de Plata y los cruces correspondientes a la Copa de Oro se desarrollaron el sábado 14 y domingo 15 de noviembre, mientras que el domingo 22 se disputaron las finales de la Copa de Oro, que determinaron las posiciones definitivas de las distintas categorías.

En esta edición participaron 62 equipos distribuidos en las ramas femenina y masculina. La incorporación de conjuntos provenientes de otras localidades amplió el alcance de la competencia y permitió sumar nuevos participantes a una propuesta que mantiene su continuidad dentro del calendario deportivo local.

Durante las instancias finales también se entregaron reconocimientos individuales. En la Copa de Oro se distinguió a los jugadores más destacados de cada categoría en diferentes aspectos del juego, mientras que en la Copa de Plata se reconoció al mejor jugador de cada zona.

Con la finalización del torneo, la Liga Municipal de Vóley cerró una nueva temporada y comienza a proyectar su calendario 2027, con la posibilidad de incorporar más equipos y ampliar la participación de clubes de la ciudad y la región.

Posiciones finales y distinciones individuales

Copa de Oro – Femenino

Zona A

1.º Pescadores C

2.º Progreso

3.º Axion

Distinciones individuales

Mejor jugadora: Victoria Cepeda (Pescadores C).

Mejor saque: Ariana Toloza (Progreso).

Mejor ataque: Camila Lamas (Pescadores C).

Mejor defensa: Mireya Echegaray (Pescadores C).

Mejor armado: Laura Domínguez (Pescadores C).

Zona B

1.º Cuarenta y Pico

2.º Pescadores H

3.º Black River B

Distinciones individuales

Mejor jugadora: Lorena Aguiar (Cuarenta y Pico).

Mejor saque: Marsili Maillen (Pescadores H).

Mejor ataque: Lorena Aguiar (Cuarenta y Pico).

Mejor defensa: Micaela Lamas (Pescadores H).

Mejor armado: Carolina Oyarbide (Cuarenta y Pico).

Zona C

1.º Pescadores F

2.º Warmi B

3.º Racing Club C

Distinciones individuales

Mejor jugadora: Iara Ocampo (Pescadores F).

Mejor saque: Jorgelina Noguera (Warmi B).

Mejor ataque: Abigail Molina (Pescadores F).

Mejor defensa: Valentina González (Warmi B).

Mejor armado: Melani Barrios (Pescadores F).

Copa de Oro – Masculino

Zona A

1.º Bajada Grande

2.º Praga

3.º CEF n.º 6

Distinciones individuales

Mejor jugador: Jeremías Ramos (Bajada Grande).

Mejor saque: Agustín Sierra (Praga).

Mejor ataque: Emanuel Rosana (Praga).

Mejor defensa: Federico Beñez (Bajada Grande).

Mejor armado: Mariano Malariño (Bajada Grande).

Zona B

1.º UCU

2.º Huracán

3.º Troya

Distinciones individuales

Mejor jugador: Santino Indart (UCU).

Mejor saque: Federico Dreiling (UCU).

Mejor ataque: Ignacio Gutiérrez (Huracán).

Mejor defensa: Felipe Bozzano (UCU).

Mejor armado: Tomás Chesini (UCU).

Copa de Plata – Femenino

Zona A

1.º Cerro Porteño

2.º Juventud Unida 4

Mejor jugadora: Dana Rodríguez.

Zona B

1.º Dock Sud Juvenil

2.º Trébol Vóley

Mejor jugadora: Angelina Cettour.

Zona C

1.º Black River C

2.º Olimpia Blanco

Mejor jugadora: Juana Frissiones.

Copa de Plata – Masculino

Zona A

1.º Dock Sud

2.º Black River

Mejor jugador: Valentín Villalba.

Zona B

1.º CEF n.º 6 B

2.º Trébol B