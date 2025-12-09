La Liga Municipal de Vóley vivió un fin de semana intenso y cargado de emociones. El sábado 6 de diciembre se disputaron las finales de la Copa de Plata, mientras que el domingo 7 se llevaron adelante las definiciones de la Copa de Oro en todas sus ramas, consolidando un evento que volvió a marcar presencia en la agenda comunitaria.

Desde la Dirección de Deportes destacaron la importancia del certamen para la vida social: “Las disciplinas deportivas son esenciales para fortalecer la salud, la inclusión y el sentido de comunidad. Desde el Gobierno Municipal seguimos apostando a estos espacios porque sabemos lo que representan para nuestros vecinos y para el desarrollo de Gualeguaychú”, afirmaron.

En la categoría femenina de la Copa de Oro, Racing Club se impuso 3-1 ante Pescadores C en la final de la Zona A. Juventud Unida 4 superó 3-0 a Tranvía Vóley en la Zona B, y Progreso B venció 3-1 a Pescadores en la final de la Zona C.

En el cuadro masculino, CAI celebró un ajustado 3-2 frente a Bajada Grande en la Zona A, mientras que Atlético Sur ganó 3-0 a Dock Sud en la Zona B.

El cierre del torneo clausura reunió a 70 equipos y ratificó el crecimiento sostenido de esta disciplina, que año tras año suma espacios, competitividad y participación en la ciudad.