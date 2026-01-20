El vóley volvió a estar presente en la agenda deportiva de Gualeguaychú. El pasado domingo 18 de enero se disputaron las finales del Torneo de Verano de la Liga Municipal, con cruces que reflejaron el crecimiento sostenido de la disciplina y el compromiso de los equipos.

Desde la Dirección de Deportes, destacaron el valor social de estos espacios: “El deporte no es un complemento, es una política pública central. Estos torneos fortalecen la convivencia, promueven hábitos saludables y generan oportunidades reales de participación. Desde el gobierno municipal de Gualeguaychú sostenemos y ampliamos estas propuestas porque impactan de manera directa en la calidad de vida de la comunidad”.

En la Final Masculina A, CEF N°6 se impuso 2–1 ante Defensores del Sur en un partido cambiante y de alto voltaje (22-25 / 25-23 / 15-13). Por la Masculina B, Trébol resolvió con autoridad la final frente a Los Antipala por 2–0 (15-25 / 22-25).

La rama femenina también ofreció definiciones ajustadas. En la Final Femenina A, Waiolitas superó a GYE por 2–0 (25-23 / 25-23). La Femenina B quedó en manos de Tranvía Vóley, que venció a Deportivo Gchú Negro (25-19 / 25-23), mientras que, en la Femenina C, Deportivo Gualeguaychú se consagró tras ganarle a La Ribera C por 2–0 (25-23 / 25-21).

El torneo no solo entregó campeones: afianzó al deporte, en este caso al vóley, como mecanismo de integración social, con presencia en todo el territorio y acompañamiento institucional.