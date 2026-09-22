La Liga Municipal de Vóley disputó durante el fin de semana pasado su séptima fecha del Torneo Clausura 2026, con una nueva programación de partidos que reunió a los equipos de las distintas categorías femeninas y masculinas.

A lo largo del sábado 19 y domingo 20 de septiembre se jugaron encuentros correspondientes a las divisionales A, B y C femeninas y A y B masculinas, dando continuidad a una competencia que ya transita una etapa avanzada de su calendario.

Con siete fechas completadas, los equipos continúan sumando partidos y puntos de cara a las próximas instancias del torneo, que mantiene una amplia participación en cada jornada.

Los resultados

Sábado 19/09 - Cancha 1

- Olimpia 0 - 2 Tranvía Voley (A Fem)

- Black River C 2 - 0 Olimpia Blanco (C Fem)

- La Vencedora Azul 2 - 0 Olimpia (A Fem)

- Olimpia Blanco 2 - 0 Progreso C (C Fem)

- Juventud Unida 4 2 - 1 Black River (A Fem)

- Cerro Porteño 0 - 2 La Vencedora Azul (A Fem)

- Juventus 1 - 2 Dock Sud (B Fem)

- Warmi 2 - 1 Atlético Sur (B Fem)

Sábado 19/09 - Cancha 2

- Racing Club B 2 - 0 Juv. Unida Blanco (B Fem)

- Pescadores F 2 - 1 Warmi B (C Fem)

- Progreso B 0 - 2 Juv. Unida Blanco (B Fem)

- Dock Sud Blanco 2 - 1 Racing Club C (C Fem)

- Dep. Gchú Negro 2 - 0 Panteras (B Fem)

- Dock Sud Blanco 0 - 2 Leonas C (C Fem)

- Círculo Policial 2 - 1 Pescadores B (B Fem)

- Leonas C 2 - 1 La Ribera Voley C (C Fem)

Domingi 20/09 - Cancha 1

- Pescadores I 2 - 0 UCU Fem (B Fem)

- Progreso 2 - 0 Tigre (A Fem)

- Trébol Voley 2 - 0 Pescadores I (B Fem)

- Trébol B 2 - 0 Fluvial Sub18 (B Masc)

- Dock Sud 0 - 2 Patitos Voley (A Masc)

- CEF N°6 B 2 - 0 Fluvial Sub18 (B Masc)

- CEF N°6 2 - 0 Dock Sud (A Masc)

Domingo 20/09 - Cancha 2

- Dock Sud Verde 0 - 2 Pescadores G (C Fem)

- Pescadores H 2 - 0 Sarmiento (B Fem)

- Pescadores F 2 - 0 Pescadores G (C Fem)

- Sarmiento 2 - 0 La Vencedora Blanco (B Fem)

- La Ribera Voley 2 - 0 UCU Fem (B Fem)

- La Ribera C 2 - 0 Dock Sud Verde (C Fem)

- Pescadores C 2 - 1 Axion (A Fem)