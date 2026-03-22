Por primera vez, un 22 de marzo de 2016, se puso en funcionamiento en el Hospital Centenario el Servicio de Emergencias Médicas (SEM) 107, destinado a atender urgencias de manera rápida y eficaz.



“Desde sus inicios, el SEM 107 fue mucho más que un sistema: fue una respuesta necesaria que nació del compromiso y de la vocación de estar presentes cuando más se nos necesita”, expresó la Técnica Superior en Emergencias Médicas Carla Rojas, coordinadora del servicio.



“Pensado en un principio como un dispositivo de corta duración, proyectado apenas para tres meses, fue la propia comunidad la que marcó otro destino. La demanda real, urgente y constante transformó aquella idea inicial en un sistema imprescindible, que encontró en la continuidad su verdadero sentido: Con el tiempo, el crecimiento no fue casual, fue construido”, detalló la especialista.



De esta manera, contó que “llegaron las instancias de capacitación, y así nacieron los cursos de ROEM/ROE, que no solo fortalecieron al equipo local, sino que trascendieron los límites de Gualeguaychú, alcanzando distintos puntos de la provincia. En ese proceso, se logró algo fundamental: visibilizar el rol del operador de emergencias como el primer eslabón en la cadena de respuesta, el inicio de toda intervención, donde una decisión puede marcar la diferencia”.



Ese camino también dio lugar a espacios de encuentro, aprendizaje y construcción colectiva. “Desde el año 2017 hasta el 2024, los congresos fueron consolidando una identidad, que hoy se ve reflejada en las Jornadas de Emergencias Prehospitalarias, con una amplia convocatoria de profesionales de toda la provincia y del interior del país. Así, fuimos dimensionando la magnitud de la responsabilidad que implica este lugar: asistir, contener y responder en los momentos más críticos de la vida de las personas”, resaltó Rojas.



Es así que el SEM 107 “es hoy el resultado de un trabajo integrado e interdisciplinario, donde convergen no solo los equipos de salud del hospital, sino también instituciones fundamentales de la ciudad como Bomberos, Policía, Defensa Civil, Gendarmería, entre otras. Juntos conformamos un verdadero sistema integrado de emergencias, al servicio de la comunidad”, destacó la coordinadora, y añadió que “desde mi rol agradezco profundamente a cada una de las direcciones con las que me ha tocado trabajar a lo largo de estos años, por acompañar, sostener y creer en este proceso de crecimiento”.



Finalmente, también valoró el trabajo “de cada integrante del equipo, que con vocación, compromiso y profesionalismo sostienen este sistema día a día, en cada guardia, en cada salida, en cada situación donde la vida nos pone a prueba”.



“El camino que comenzó como un proyecto, hoy es una realidad consolidada. Y lo que viene, sin dudas, será aún más trascendente”, auguró Rojas.