Boca dilapidó una nueva chance de clasificarse a la Libertadores 2026 tras quedar eliminado de la Copa Argentina ante Atlético Tucumán en Santiago del Estero. Esto no estaba en los planes: en la cabeza de Miguel Ángel Russo seguía firme la idea de competir en dos frentes en el segundo semestre del año para intentar conseguir un título local. Ahora al Xeneize solamente le quedará una bala con el Torneo Clausura y lo cierto es que el cuerpo técnico tendrá que trabajar con un extenso plantel que podría ser depurado.

Igual, atención: la directiva boquense no tiene como política principal echar futbolistas ni rescindir contrato. De hecho, hay muchos jugadores que por sus altos salarios prefieren pasar inadvertidos en el Boca Predio antes que relanzar sus respectivas carreras en otros equipos, aunque con sueldos más moderados.

Hay que saber que, por ejemplo, Frank Fabra despertó algunos intereses pero ya advirtió que se quedará a cumplir su contrato hasta fin de año (de hecho, ayer fue titular). Los experimentados Ander Herrera y Edinson Cavani, a pesar de sus últimas lesiones, serán tenidos en cuenta. Otros nombres más relegados como los de Ignacio Miramón y Lucas Janson, tampoco figuran en una posible lista de transferibles. Como tampoco Milton Delgado, quien llamativamente perdió protagonismo desde el arribo de Russo. Y Carlos Palacios, autor de un polémico posteo en las últimas horas, también continuará.

También hay que tener en cuenta que el mercado de pases para incorporar jugadores cierra hoy a las 23:59 y solamente los clubes que vendan al exterior quedarán habilitados para reforzarse con alguna cara nueva hasta el 31 de agosto. En el Xeneize no habrá novedades en las próximas horas y por ahora Russo trabajará con los tres futbolistas que llegaron hasta ahora: Marco Pellegrino, Malcom Braida y Leandro Paredes. “Boca tiene muy buen plantel”, mencionó ayer en conferencia.

LA LISTA DE FUTBOLISTAS QUE PODRÍAN IRSE:

Esteban Rolón: el mediocampista tenía contrato hasta fines de 2026 (lo había renovado antes de irse a préstamo un año y medio a Belgrano de Córdoba en 2023/2024), pero lo rescindirá en las próximas horas y quedará en libertad de acción. Russo ya le había avisado que no sería tenido en cuenta bajo su órbita.

Cristian Lema: otro de los jugadores a los que el DT les advirtió que no considerará. El defensor central tuvo sondeos de Peñarol, Belgrano de Córdoba y Newell’s, pero por ahora optó por continuar en la Ribera. No juega oficialmente desde octubre de 2024, cuando todavía Fernando Gago era el entrenador. Su vínculo en la institución acaba en diciembre.

Sergio Romero: pretendido por Newell’s, finalmente ese interés no se concretó en oferta. Chiquito percibe uno de los salarios más importantes del plantel y en la actualidad es considerado el cuarto arquero detrás de Marchesín, Leandro Brey y Javier García, quienes están formando parte de las nóminas de concentrados. El ex selección argentina finaliza su contrato a fin de año y tendrá que presentar una propuesta para rescindir si encuentra algún otro destino.

Marcelo Saracchi: inesperadamente dejó de entrar en consideración por el cuerpo técnico que hasta llegó a darle minutos en el Mundial de Clubes. La intención del uruguayo sería cambiar de aire y estuvo cerca de marcharse a Independiente de Avellaneda, que llegó a hacer una propuesta por él. Boca pide 4 millones de dólares por la totalidad de su ficha. Su vínculo en el Xeneize es hasta diciembre de 2026.

Marcos Rojo: seguido de cerca por Estudiantes de La Plata, es prácticamente un hecho que se marchará de Boca de un momento a otro. Después de un mano a mano con Russo en Estados Unidos, al platense de 35 años le quedó claro que correrá en desventaja ante las figuras de Marco Pellegrino y Ayrton Costa. Desde que llegó el actual DT, no sumó minutos. Está todo dado para que rescinda el vínculo que lo une a la Ribera hasta fines de 2025.

Agustín Martegani: en la última semana se rumoreó que llegaría una propuesta del fútbol de Emiratos Árabes Unidos por él, aunque todavía no arribó a las oficinas del Boca Predio. Aunque fue citado por Russo para algunos encuentros hasta ahora, no tuvo protagonismo y está relegado en un plantel largo. Es posible que sea transferido en este mercado, sea en calidad de préstamo o cesión definitiva de derechos. Su contrato en Boca vence en diciembre de 2028.

Kevin Zenón: uno de los apuntados para ser vendido. El ex Unión de Santa Fe imantó algunos intereses en los mercados anteriores, aunque no se materializó ninguna oferta. De un tiempo a esta parte, en Boca dejó de ser imprescindible y no vería con malos ojos cambiar de aire en esta ventana. El Xeneize pediría más de 10 millones de dólares por su ficha.

Exequiel Zeballos: volvió a la convocatoria ayer ante Atlético Tucumán después de ser borrado por Russo un par de partidos (su última participación hasta ahora fue ante Auckland City, cuando pidió el cambio en el primer tiempo por una molestia). Boca ya rechazó una propuesta de Arabia Saudita por él por considerarla insuficiente y es posible que surja algún otro interés en este mercado para ser transferido de forma definitiva. En el mercado local, no quieren prestarlo: ya le dijeron que no a Newell’s.