A pesar de las reformas impulsadas por el Gobierno para frenar a la industria del juicio, la cantidad de conflictos y demandas judiciales entre empleados y empleadores continúa con una tendencia alcista y alcanza casi los 40.000 casos en abril.

Con respecto al primer cuatrimestre de 2025, se encuentra un 2,3% por encima, lo que confirma el crecimiento de las demandas que alcanza volúmenes desproporcionados respecto de cualquier comparación internacional con sistemas similares.

De acuerdo con los últimos datos notificados en el sistema de Riesgos del Trabajo en abril de 2026, durante los primeros cuatro meses se acumularon 39.687 nuevos casos, con una proyección de 138.600 demandas para todo el año.

Solamente en abril, los casos registrados ascienden a 12.727 juicios en todo el sistema. Tomando en cuenta la medición año vs. año, ingresaron 135.000 demandas al sistema.

La situación en el país

Dentro de las provincias, la litigiosidad también se presenta como un problema grave a resolver.

Santa Fe fue la jurisdicción con la mayor variación interanual entre las 5 grandes, presentando un aumento del 24,9% en comparación con los ingresos y marcando nuevamente el fuerte contraste del acontecer de la provincia respecto del total nacional.

Entre las 9 provincias con mayor volumen de juicios, Entre Ríos presenta el mayor aumento del acumulado de 12 meses con una variación del 33%. Por su parte, Chubut comienza a mostrar bajas interanuales tras los altos registros de 2025, pero continúa como la segunda jurisdicción con mayor crecimiento (24%).

Si bien otras provincias presentan variaciones más altas en la medición contra el mismo mes del último año, el territorio que comanda Maximiliano Pullaro registró 2.241 juicios en abril y acumuló 6.535 nuevos casos en el primer cuatrimestre (19,5% por encima del mismo período en 2025).

La provincia de Buenos Aires, por el contrario, presentó una baja mensual del 4,9%, aunque en términos acumulados se encuentra en los mismos niveles de 2025.