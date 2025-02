La actual diputada provincial y ex viceindententa de la ciudad, pasó por la mañana de Ahora Cero Radio y calificó de una manera llamativa al gobierno de Mauricio Davico.

“Tengo una mirada muy crítica, porque es un gobierno muy diferente el que teníamos con Martín Piaggio, en el que se veía cuál era nuestra posición y planificación. Yo lo que he visto y observo, porque ando mucho, es que tienen una diplomatura Feng Shui, porque veo que cambian las macetas de lugar, la corneta, sacan el mural de los desaparecidos de Gualeguaychú de un plumazo. Nos ensuciaron durante un año, sobre todo con el tema del Parque Industrial Seco. Y acá la discusión de fondos es si queremos un nuevo parque que genere 1.500 empleos o no. Lo que hicieron sólo se reduce a maquillaje estético, no lo veo. Este año se ha visto más la diplomatura de Feng Shui, que obras concretas”, expresó la lesgiladora provincial.

En esta línea, Arrozogaray apuntó que “a mi me hubiera gustado de Palito me hubiera dicho: 'Lorena ¿Cuáles son los 18 empresarios a los que les diste los proyectos del Parque Industrial Seco? Y no que quedara en la nada. Lo del Parque Industrial lo voy a llevar como un dolor en el pecho hasta que volvamos a ser gobierno. Independientemente el gobierno que esté, si hay un buen proyecto, hay que acompañarlo. Hoy Gualeguaychú está pasando por una mala temporada, y la responsabilidad es pensar cuáles son los puntos de desarrollos claves para apuntalar la economía local. Veo que hay otras provincias que tienen otra planificación, y digo basta con eso de eliminar lo que hacía bien a la ciudad. No importa el partido que viene".



Por otra parte, la exintendenta dijo que “Martín (Piaggio)está muy activo, que no esté en los medios de comunicación, no quiere decir que no esté trabajando. Estuvimos hablando sobre esta etapa que viene, estamos relacionándonos con muchos sectores importantes. Creo que él quiere volver a ser intendente. Martín tuvo que comenzar de nuevo su actividad, pero él nunca dejó de estar activo con nosotros”.