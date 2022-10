A pesar de su bajo perfil, Dalma Maradona visitó a Ángel de Brito en LAM e hizo una llamativa declaración sobre Daniel Osvaldo, el novio de su hermana Gianinna.

En primer lugar, se refirió con cariño al Kun Agüero, el ex de su hermana y papá de su sobrino Benjamín.

"No tengo vínculo con él, pero lo quiero porque es el papá de mi ahijado", expresó, sonriente.

Sin embargo, cuando le preguntaron por Daniel, su gesto se volvió algo incómodo. Como pudo, intentó responder.

"Tengo el vínculo que tengo que tener porque es la pareja de mi hermana... Analizame la frase...", dijo Dalma.

"Pero sí.. No sé a qué te referís con eso, ¿vínculo de qué?", preguntó Dalma, algo incómoda.

Cuando le dijeron que su comentario no fue muy amoroso, la joven explicó por qué.

"Bueno, pero yo lo conocí a él siendo el novio de una amiga mía... Es una situación particular. No me cae mal pero mi relación con él arranca antes que cuando estaba con mi hermana...", sumó, sincera, rememorando el noviazgo de Daniel con Jimena Barón.

Y se despidió revelando que con Jime no charla hace un montón.

“Y... La entiendo perfectamente”, cerró la actriz.