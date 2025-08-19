El diluvio que cayó en Paraná desde la madrugada de este martes provocó anegamientos en algunos barrios, donde se inundaron viviendas debido al desborde del arroyo Antoñico. Hacia media mañana llovieron unos 40 milímetros pero el pronóstico del tiempo indica que las precipitaciones podrían continuar durante toda la jornada.

Lucas García, director de Protección Civil de la Municipalidad, informó a AHORA que los barrios afectados fueron Capibá y El Radar, ambos de la zona sureste de la ciudad y surcados por el arroyo. El curso de agua desbordó en algunos tramos debido a la cantidad de lluvia y el agua ingresó en algunas viviendas de dichas vecinales.

El funcionario aseguró que fueron inundaciones “parciales” y que ninguna familia tuvo que abandonar su hogar o ser evacuada, pero sí hubo anegamientos y daños en algunos techos. El Municipio entregó rollos de nylon agrotileno para ayudar a frenar el ingreso de agua por los techos de varias casas.

Según indicó García, no hubo intervenciones en las primeras tres horas desde que comenzó a llover fuerte, entre las 3 y las 6 de este martes. Pero desde las 7 de la mañana hasta pasadas las 9 se habían recibido más de 30 llamados al 103, el número de Protección Civil.

Desde el Municipio recordaron que ante cualquier emergencia comunicarse con: Defensa Civil, al 103; Servicio de Ayuda al Vecino al 147; o al 911, Policía de Entre Ríos.

Por otra parte, empleados del organismo municipal hicieron recorridas para asistir a personas en situación de calle -“que no quieren acudir a los refugios”, aclaró García- a quienes les dieron bebidas calientes y desayuno

Finalmente, si bien el temporal no incluye fuertes ráfagas de viento o actividad eléctrica, se registró la caída de un árbol en el barrio 4 de Junio que cortó parcialmente la calle, por lo que personal municipal estaba trabajando en la mañana de este martes para removerlo.