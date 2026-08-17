El temporal que afecta al sur entrerriano se mantiene activo este lunes y tiene a Gualeguaychú entre las ciudades bajo vigilancia por la evolución de las tormentas. Hasta el momento, en la ciudad se registraron 22 milímetros de lluvia, mientras continúa vigente el alerta meteorológico por la posibilidad de nuevas precipitaciones intensas durante las próximas horas.

El escenario previsto contempla tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por lluvias intensas en períodos cortos, frecuente actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

El volumen de agua es uno de los principales factores de atención. El Servicio Meteorológico Nacional estima que los acumulados podrían ubicarse entre 60 y 80 milímetros, aunque advirtió que esos valores pueden ser superados puntualmente en algunos sectores.

Con más de 20 milímetros registrados hasta el momento en Gualeguaychú, la ciudad ya recibió una parte importante del volumen de precipitaciones previsto, aunque la situación continúa siendo monitoreada debido a que el sistema de tormentas todavía puede generar nuevos acumulados.

Además, preocupa la crecida del río Gualeguaychú registrada durante este lunes, que comenzó en 2,44 mts. y ya se ubica en los 2,89 mts.