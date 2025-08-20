El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que a partir de este miércoles mejoran las condiciones del tiempo en la ciudad, tras las lluvias intensas registradas ayer.

En cuanto a las temperaturas, se espera una mínima de 12 grados y una máxima de 19 grados. Hay posibilidad leve de algunas lluvias aisladas de mañana, luego estará ventoso y se despejará. De noche seguirá despejado.

Llega un nuevo frente frío

El fin de semana llegará un frente frío que provocará un nuevo descenso de las temperaturas. Entre el sábado y el domingo, viento sur provocará una disminución de los valores térmicos.

De acuerdo al pronóstico extendido, para los próximos días anuncian temperaturas mínimas que podrían descender hasta los 4 y 5 grados, mientras que las máximas podrían ubicarse hasta en 15 grados.