Si bien Momi Giardina logró superar los fantasmas del pasado en cuanto a los fracasos amorosos, hay algunos recuerdos que siguen latentes en el presente. En este contexto, Marcelo Tinelli recibe indirectas en cada transmisión de Luzu TV, y esta vez fue por parte de la madre de la humorista.

Durante la última transmisión de Patria y Familia, la famosa Fanny se sentó en la mesa junto a su nieta, Juli Castro y mostró que el don de no tener pelos en la lengua es algo hereditario: "¿Cómo te sentiste siendo suegra de Tinelli?", lanzó una de las panelistas y esta no titubeó al decir: "Horrible", contestó ella de manera contundente.

El elenco no contuvo la risa y ella quiso arreglar la gravedad de su confesión: "Yo horrible, yo me siento horrible", aclaró pero ya era demasiado tarde. La mujer de 79 años confirmó que lo conoció y compartió momentos con el conductor pero no hubo presentación oficial, ya que lo conocía por los años que su hija trabajó en Bailando por un Sueño.

"¿Te cae bien Marcelo?", redobló la apuesta Fede Popgold. Fanny volvió a sincerarse y otra vez Tinelli no quedó bien parado: "Me cae bien como conductor, pero nada más", el guía de Patria y Familia no perdió la oportunidad: "Como yo te cae, como conductor". Sin embargo, no se esperaba una respuesta tan filosa: "No, vos sos completamente distinto".

Si bien, la madre de Momi no se refirió explícitamente contra el conductor, dejó en claro que no es una persona grata en la familia. Ante el sincericidio de su abuela, Juli Castro decidió intervenir: "Bueno, vamos a una pausa", bromeó mientras sus compañeros aplaudieron a la invitada.

Cabe recordar que Momi Giardina y Marcelo Tinelli nunca oficializaron públicamente su romance, y fue años más tarde que ella decidió exponer la verdad; incluso llegó a mostrar videos de sus tiempos en pareja con el empresario, así como confesar que fue él quien rompió su corazón. Actualmente, la comunicadora se encuentra felizmente de novia con Sebastián, un hombre que conoció en el verano de 2024 cuando se encontraba haciendo temporada en la costa junto a Luzu TV.